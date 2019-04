Horóscopo semanal de Sagitario (1 - 7 abril)

No te disperses y mantén la vista en el objetivo. No tengas prisa y ni te guíes demasiado por el impulso, Sagitario, porque todo vendrá cuando tenga que venir y, cuando se hace a fuego lento, sabe mejor. La Luna Nueva, desde Aries, te manda energías muy positivas para tu vida amorosa y la suerte que te otorga te ayudará a conocer a esa persona especial, si aún no la tienes, o a afianzar tus vínculos que tu pareja actual. No dejes que los prejuicios que sientes hacia cierto tipo de persona se interpongan entre alguien que podría aportar mucho a tu vida.

Un consejo: No te esfuerces más de lo que debes, Sagitario. Tu salud mental también es importante y tener momentos de relajación y ocio te beneficiarán más que cualquier otra práctica sana.

Tu signo afín de la semana: Leo, Escorpio