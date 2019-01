Horóscopo semanal de Sagitario (14 - 20 enero)

Esta semana podría resumirse en una sola palabra para ti: organización. Todo va a depender de tu habilidad para planificar, tanto en el sector laboral como en el social y en el económico. Asegúrate de controlar tus gastos, sobretodo los relacionados con el hogar. Las influencias que recibirás del Sol el fin de semana harán que tu vida social brille con luz propia, y si haces buen uso de tu don de gentes podrás conseguir contactos muy valiosos en algún evento social. No dejas que nada ni nadie te impida disfrutar de la vida y sigue con tus planes. Este fin de semana marcará un momento perfecto para tener una cita especial si tienes pareja, o para conocer a alguien si no la tienes. Prepárate porque el eclipse de luna podría presentarte una oportunidad de oro para un futuro viaje que has estado deseando desde hace tiempo.

Un consejo: Cuida de con quién compartes tus planes esta semana, porque despiertas envidia entre algunas personas que podrían intentar estropeártelos.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Piscis.