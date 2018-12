Horóscopo semanal de Sagitario, especial 2019 (31 diciembre - 6 enero)

Júpiter, tu planeta, va a estar contigo gran parte de este año y dará buena luz a tu vida, acompañándote en tu viaje hacia la realización de tus metas. Aunque puede que tu año no comience de la mejor manera, 2019 solo trae cosas buenas para ti y momentos muy divertidos en tu vida amorosa. Vas a aprender a ponerte a ti ante todo y no dejar que nada ni nadie te diga cómo debes hacer las cosas.

Amor: Venus transitará por tu signo dos veces este año, en primavera y en otoño, y vivirás nuevas experiencias que te alejarán de la rutina. Podrás conocer a gente muy interesante y, si no tienes una relación, es un momento idóneo para empezar una. A final del año, la pasión más intensa que has vivido nunca llegará a tu vida.

Trabajo: Tu invierno va a ser una estación muy atareada laboralmente. Vas a tener toda tu atención puesta en tu trabajo y obtendrás gran satisfacción de dar el 100% de ti misma en este aspecto. Sabes cómo trabajar bajo presión y los demás apreciarán tu buen proceder. Es probable que alguna oportunidad que creías perdida vuelva para sorprenderte.

Un consejo: Evita todo aquello que no te haga bien y no tengas miedo de dejar cosas atrás si se te presentan grandes oportunidades. No dejes que aquello que amas se convierta en un peso.

Tu mejor mes: Febrero.