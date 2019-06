Horóscopo semanal de Sagitario (24 - 30 de junio)

Todo bien Sagitario, sigue así. Se aproximan cambios a tu vida que te harán replantearte ciertas cosas. No dejes que te afecten. Si te pones nervioso no te preocupes, respira y sigue adelante. Debes saber priorizar, es lo único que te librará de quebraderos de cabeza.

Semana complicada Sagitario, pero no para ti, sino para alguien muy cercano. Mucha gente te necesitará ahora debido a la luz que irradias, pero tienes que saber a quien debes ayudar y a quien no. No puedes cambiarle la vida a todo el mundo, hazlo con aquellas personas que de verdad valgan la pena.

Un consejo: no te anticipes las cosas que aún no han pasado. Deja que todo fluya y todo se irá dando si tiene que ser así.