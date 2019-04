Horóscopo semanal de Tauro (22 - 28 abril)

El final de abril marcará un gran periodo de suerte y fortuna a la hora de hacer aquello que mejor haces, Tauro: darlo todo por aquello que te apasiona. Ya sea convertir tu hobby en algo con lo que ganarse la vida o pisar el acelerador con un proyecto laboral, las influencias que recibes de los astros esta semana y la primera mitad de la siguiente harán que pongas tu corazón al servicio de tus deseos más profundos. Espera con ansia esta nueva aventura porque vivirás experiencias que te aportarán un gran crecimiento personal, y no dudes ni un segundo en apuntarte a todos aquellos viajes o planes que puedan animarte a conocer nuevas culturas y formas de vida. Eres parte de algo más grande y ahora vas a ser consciente de ello más que nunca. Te será especialmente fácil mantener tus rutinas y mantener un estilo de vida sano mientras te dedicas a ello, así que no te obsesiones por tu salud o por tu físico si estás siguiendo una dieta estricta o has comenzado algún nuevo hábito para cuidar tu bienestar. Por contrapartida, tu vida doméstica y familiar podría tenerte preparada una sorpresa poco agradable que pondrá en peligro tu equilibrio emocional antes de que comience el mes de mayo y es posible que tengas que establecer ciertos límites y plantear algunos cambios en ciertas dinámicas. No te preocupes, porque tendrás el tiempo y el espacio suficiente para adaptarte y pasar página sin mucho problema.

Un consejo: ¿Emocionado por un nuevo amor o amistad? No te cortes ni sientas incomodidad por poder mostrarte demasiado intenso. Dalo todo y esa persona te corresponderá al máximo.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Piscis