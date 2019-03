Horóscopo semanal de Tauro (25 - 31 marzo)

Comienza una gran etapa en tu vida liderada por la presencia de Urano en tu signo, que te acompañará durante los próximos siete años y dará un gran impulso tanto a tu vida personal como a tu vida laboral. Aprovecha este tirón para construir la base sobre la que quieres que se cimiente tu futuro y, si tu sueño es crear tu propio proyecto, comiénzalo dentro de este periodo y, a largo plazo, comprobarás como todo va mejor de lo que jamás soñaste.

Tu vida amorosa, por otra parte, está de capa caída y precisa acciones especiales. Si tienes claro qué es lo que no quieres para tu día a día, debes comunicarlo a todos aquellos a quienes incumba y no llenar los corazones de los demás de falsas esperanzas. No tiene nada de malo ser sincera y lo sabes.

Un consejo: Hay algo que llevas unas semanas postergando. No lo dejes más. Ponte a ello antes del miércoles.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Leo