Horóscopo semanal de Virgo (15 - 21 abril)

Comienzas a ver la luz al final del túnel, Virgo, y esta semana vas a hacer frente al día a día con un poco más de positividad y optimismo. No puedes dejar que las nuevas circunstancias que rodean tu vida te hundan y ahora lo ves claro. Esta semana, hacia el fin de semana, una muy grata sorpresa te hará ver todo con una nueva perspectiva y renovará tus ilusiones. Juega bien tus cartas, porque es muy posible que consigas todo aquello que llevas anhelando en las últimas semanas y te veas henchido de felicidad. Aquellas cosas buenas que recibas deberían servirte como combustible para coger la vida con ganas y no para que recuerdes todo aquello que has perdido. Vienen días mejores de reencuentros y mucha, mucha diversión. Cógelos con ilusión y aguarda con buenos pensamientos todo lo que viene después, porque te alegrarás.

Un consejo: No te autoengañes. Ve de frente y habla de tus sentimientos con honestidad y verás como recibes la respuesta que tu corazón espera.

Tu signo afín de la semana: Tauro, Sagitario.