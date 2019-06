Horóscopo semanal de Virgo (10 - 16 de junio)

No te conformes con poco, nunca lo has hecho y no es momento de que empieces a renunciar a tus propias inquietudes. Es necesario que siempre busques más, es una de tus motivaciones más constantes. El cambio en tu vida vendrá si tienes como cimiento las ganas de hacerlo y de avanzar, y si empiezas a rechazar tus objetivos, no será fácil.

En las relaciones, últimamente está ocurriendo algo, hay alguien. Con quien sientes afinidad, te encuentras bien y con ganas de verle y de pasar tiempo. Esa persona se está convirtiendo un apoyo, y no debes negar que te ayude si así lo necesitas. Eso no incentivará tu vulnerabilidad como crees, si no que puede hacerte más fuerte.

Un consejo: estás enfrentándote a algo que temías, después de esto, todo tendrá otro color.