Horóscopo semanal de Virgo ( 17 - 23 de junio)

No puedes seguir así Virgo. No es posible que estén pasando cosas buenas en tu vida y no puedas disfrutarlas por la negatividad que tienes. Querrías desaparecer de la faz de la tierra para deshacerte de todo esto que no te deja continuar, pero esa no es la solución. No te mereces esto que te está pasando, no te mereces pasarlo mal por un par de personas que no te merecen. Tu bienestar está por encima de todo.