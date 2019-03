Horóscopo semanal deLeo (25 - 31 marzo)

Esta semana es de cambios para ti. Podrías vivir una nueva situación y un cambio radical de dirección que nunca habrías visto venir en cuanto a tu reputación o la forma en la que te perciben tus compañeros de trabajo. Esto, aunque no tiene por qué ser algo negativo, podría dar un vuelco a la forma en la que ves el mundo y tu lugar en él y dar pie a posibles inseguridades que has mantenido a raya durante mucho tiempo. Evita aferrarte a nada como un clavo ardiendo, defiende tu posición pero sé consciente de cuando debes abandonar una batalla si tus intereses ya no están en primera línea.

En estos días, tendrás la oportunidad de volver a evaluar algunos términos y compromisos de tu vida, especialmente relacionados con el ámbito financiero y, si decides bien, podrías obtener la estabilidad que necesitas. Todo esto podría llevarte por un difícil camino de destrucción y reconstrucción de tu ego. Aclara tus valores y tu perspectiva y podrás conseguir un importante progreso en tu vida a medio plazo que te sorprenderña.

Un consejo: Ten más fé en ti misma y en tus habilidades. Tu dedicación, compromiso y fuerza de voluntad son inspiradoras y los demás lo notan.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Sagitario