Tu desayuno ideal según tu signo del Zodíaco

Científicos de todo el mundo lo avalan: el desayuno es la comida más importante del día y lo que se come en ese momento puede determinar el estado físico y mental que se acarreará durante el resto del día. Empezar la mañana con un desayuno variado y nutritivo tiene el poder de marcar por completo el ritmo de la rutina y eso se hace especialmente imprescindible en épocas extrañas, de bajones o de cambios, como la causada actualmente por la influencia de Mercurio en retrógrado. Sin importar si se es fan del dulce o del salado, plantear bien esta comida cada día y tomarla rigurosamente cada mañana sin saltársela es uno de los pilares más importantes de la salud.

Dicen que, cuando Mercurio está en retrógrado, las características de los signos del Zodíaco más negativas de sus personalidades se acentúan y pueden volverse en su contra. Comenzar el día con buen pie puede ser un remedio sencillo y placentero para ponerle freno a esta influencia y plantarle cara a la vida con actitud y positividad.

Según la personalidad de cada signo, hay tipos de desayunos que sientan mejor y peor. Complementando los consejos del horóscopo semanal con un desayuno ideal, comerse el mundo será tarea fácil.

Aries (21 marzo - 19 abril)

Los Aries son decididos, exigentes y marcan su propio ritmo en todo momento. No se andan con chiquitas y siempre salen al mundo con la determinación suficiente para cumplir todo lo que se propongan. Con tal torrente de energía, un desayuno energético es imprescindible para no escasear en nutrientes hasta la siguiente comida. Un desayuno continental con tostadas, salchichas o bacon, tortilla francesa o huevos revueltos y una buena taza de café proporcionarán a Aries todo el combustible que precisa.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Los Tauro son muy cabezotas, pero también muy honestos y perseverantes y no dudan a la hora de trabajar duro a base de sangre y sudor para lograr lo que realmente desean. Aunque puedan parecer indecisos, siempre saben lo que quieren con exactitud y nunca se la juegan. Por eso, su desayuno ideal debe incluir algo de hojaldre que le ofrezca la posibilidad de complementarlo con algo dulce o salado según su preferencia de cada día. Para acompañarlo, mejor té y zumo.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Los Géminis son ingeniosos y creativos y, aunque al principio suelen ser un tanto reacios, les encanta probar cosas nuevas. Sus desayunos también son variados y sorprendentes y les gusta guiarse por lo que les apetece cada día en lugar de tener un clásico al que recurrir constantemente. Por eso, el inicio ideal del día para un Géminis es un surtido de mini croissants caseros con distintos rellenos y coberturas y un té, un menú que puede cambiar cada día según le apetezca.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Para los Cáncer, cada día tiene el potencial de ser un gran día en sus vidas y llevan ese mantra por bandera desde que se levantan hasta que se acuestan. Los Cáncer son empáticos y sensibles y derrochan positividad, por lo que suelen ser personas que adoran poner un toque dulce en su vida. Un gran muffin con frutas del bosque ayudará a los del signo del cangrejo a sortear cada obstáculo que se les presente con una gran sonrisa.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Los Leo son los más asertivos del Zodíaco y lo llevan con gran orgullo. Saben en todo momento lo que quieren y cómo, cuándo y dónde lo quieren. Nunca gastan medias tintas y no soportan que otros lo hagan. Su desayuno debe ser completo y delicioso y nunca se conformarán con tomar algo que no les entusiasme o comer con prisas. Una taza de té matcha y un dulce casero como un pudin o una napolitana de crema o chocolate serán su más fieles acompañantes en sus conquistas diarias.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Los Virgo se lo piensan todo y odian tomar decisiones precipitadas. No viven su vida con impulsividad y son los más pensativos y precavidos de los signos. A los Virgo les encanta utilizar el tiempo de su desayuno para sumirse en sus pensamientos y planificar su día y, en ocasiones, su semana entera. Nada mejor para disfrutar de esos momentos como una tostada con queso. Y si, además, va acompañada de tomate, aguacate o especias, mejor.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Nadie odia más desayunar en soledad que un Libra. Para ellos, el desayuno es secundario: lo importante es compartir ese momento del día con alguien querido, coman lo que coman. Su desayuno ideal tampoco está solo: una mesa con un gran tazón de avena con leche y frutas y cereales para acompañar será el escenario perfecto para sus mágicas mañanas. Añadir una cucharada de miel dará el toque extra de dulzura que tan bien combina con su personalidad.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Los Escorpio son los más apasionados del Zodíaco y son ingeniosos, intensos e inteligentes, pero suelen acostumbrar a llevar su mañana con prisas y olvidarse de desayunar. A los nacidos bajo el signo del alacrán les cuesta abrirse a los demás y compartir ciertas cosas. Su desayuno ideal siempre será uno con cierto toque dulce y especiado que puedan preparar y tomar rápidamente y en soledad, como unas deliciosas galletas de canela o cookies con chips de chocolate y un vaso de leche.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Los Sagitario necesitan empezar el día con mucha fuerza e ímpetu ya que, en general, son personas que empiezan el día con menos energía y van en crescendo conforme pasan las horas. Un Sagitario no para, ni siquiera cuando está enfermo, así que comenzar con un desayuno que represente una poderosa inyección de energía es primordial para ellos. Una tostada muy completa o un sándwich con pavo o pollo braseado, queso y lechuga acompañado por un zumo de frutas o un té le brindarán el ánimo necesario para enfrentarse a sus duras mañanas.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Se dice que los Capricornio a menudo llevan el peso del mundo sobre sus hombros y, a juzgar por su gran capacidad de trabajo y su personalidad responsable, podría incluso ser cierto. Los Capricornio merecen un desayuno que les ayude a enfrentarse a su dura rutina diaria y les apoye en sus tareas por muy difíciles que sean o mucho esfuerzo que requieran. Su desayuno debe ser variado: una tostada integral con queso, cremas especiadas, cereales y frutas y un copioso vaso de zumo de naranja, a menudo complementado con un café solo, son su forma perfecta de comenzar la mañana.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Brillantes, organizados y planificadores a más no poder. Los Acuario no pueden dejar nada al azar y el desayuno no es para menos. Un Acuario puede dejar el desayuno casi preparado antes de ir a dormir y nunca permitirá que nada ni nadie suponga un obstáculo que no le permita tomar la primera comida del día. Su desayuno ideal es una tostada de pan rústico con queso y frutos secos o con aceite y jamón. Para beber, un café americano.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Los Piscis son intensos, sensibles e idealistas hasta para desayunar. Su primera comida del día debe estar en sintonía con sus pensamientos y su estado de ánimo y suelen preferir algo tierno y dulce que puedan tomar antes o después de salir de casa. Un zumo, un té helado o un frappé serán las bebidas que más alegría aporten a sus mañanas y acompañarlas de un donut será la mejor opción para empezar el día con energía y buenas vibraciones.