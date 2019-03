Estos personajes de series comparten tu signo del Zodíaco

Los personajes de series también están bajo el poder de los signos del Zodíaco y, en muchas ocasiones, su fecha ficticia de nacimiento dice mucho más de ellos de lo que imaginamos. ¿Tienes curiosidad por conocer los signos del Zodíaco de algunos de los personajes de televisión más famosos? Descubre si compartes signo con algún personaje de Juego de Tronos, Friends, Cómo conocí a vuestra madre, Sexo en Nueva York o Gossip Girl y lee sus horóscopos.

Aries - Daenerys Targaryen de Juego de Tronos

Aunque no tiene un cumpleaños compatible con nuestro calendario, está claro que Daenerys Targaryen es un signo de fuego. Una de las principales características de la Madre de Dragones es uno de los signos más típicos de un Aries: su impulsividad. Daenerys se deja llevar por sus sentimientos y toma decisiones arriesgadas sin pensárselo dos veces y sin escuchar el consejo de los demás, y es que los Aries solo hacen caso de una persona: ellos mismos.

Tauro - Monica Geller de Friends

Los Tauro tienen una conocida reputación como los más cabezotas y testarudos del Zodíaco, además de ser perfeccionistas hasta el punto de rozar lo enfermizo. Monica Geller, de Friends, es una Tauro de pura cepa: constante, metódica, organizada y detallista. Le encanta todo lo elegante y sofisticado y es una amiga en la que siempre puedes confiar y que dará todo por ti.

Géminis - Piper Chapman, de Orange is the new black

Los Géminis son inteligentes, agudos y muy buenos comunicadores. Los Géminis suelen pasar la vida buscando un mejor amigo o un compañero de vida que les ayude a alcanzar su punto álgido personal. Si sólo hubiera un personaje Géminis, ese sería Piper Chapman de Orange is the new black. Piper siempre utiliza su inteligencia para salir adelante y muchas de sus compañeras de condena la ven como una persona de dos caras, algo muy típico de los nacidos bajo la mirada de los Gemelos.

Cáncer - Serena van der Woodsen de Gossip Girl

Los Cáncer son imaginativos e intuitivos y les gusta centrarse en el futuro más cercano, como Serena van der Woodsen, de Gossip Girl. Los nacidos bajo el signo de Cáncer suelen estar en guardia constantemente y su actitud defensiva, en ocasiones, puede alejarles de aquellos a los que más aprecian.

Leo - Robin Scherbatsky de Cómo conocí a vuestra madre

Los Leo son enérgicos y les encanta ser el centro de atención. En general, suelen ser personas cálidas y un poquito centradas en ellas mismas. Robin Scherbatsky es una Leo ejemplar: impulsiva, luchadora y leal a más no poder. Aunque tiene una fuerte aura de seguridad y una gran confianza en sí misma, en el fondo, su ego puede llegar a ser muy frágil.

Virgo - Olivia Pope, de Scandal

Los Virgo tienden a ser más tímidos y silenciosos y son de los más organizados del Zodíaco. Les encanta tener una rutina diaria que seguir estrictamente y su naturaleza analítica les brinda una gran ventaja en su terreno laboral. Olivia Pope tiene una habilidad innata para poner orden en el drama y devolver todo a su sitio, un signo caro de todo Virgo.

Libra - Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York

Todo en Carrie Bradshaw es muy Libra, incluidos su amor por los eventos y los zapatos. Aunque siempre está buscando el amor no deja de necesitar la compañía de sus amigas. No se conforma con nada ni da nada por sentado y siempre trabaja muy duro para dar un paso más allá en su carrera, en muchas ocasiones ciegamente y dejándose llevar por su impulsividad. Los Libras, como Carrie, suelen tener fama de ser un poco cabeza de chorlito.

Escorpio - Blair Waldorf, de Gossip Girl

Aunque Blair Waldorf nunca logró eclipsar a Selena, tampoco lo necesitó. Los Escorpio suelen ser centrados e intuitivos y suelen preferir quedarse en un segundo plano que les permita hacer lo que quieran sin llamar mucho la atención. Saben muy bien lo que quieren y no paran hasta conseguirlo. A pesar de tener fama de fríos y calculadores, los Escorpio, como Blair, son grandes motivadores y siempre se desviven por hacer que sus amigos sean la mejor versión de ellos mismos.

Sagitario - Penny, de The Big Bang Theory

Famosos por ser divertidos, ambiciosos e idealistas, a los Sagitario les encanta viajar y vivir la vida al máximo. Penny tiene una personalidad muy independiente y grandilocuente y, además, es increíblemente atenta y generosa. Es una mujer Sagitario de los pies a la cabeza y dicen que tiene otra de las características más comunes del signo arquero: cuando se sienten solos, suelen rendirse a sus necesidades y conformarse con algo que antes les parecía poco.

Capricornio - Leslie Knope, de Parks & Recreation

Los Capricornio no tienen tiempo para andarse con chiquitas. En la medida de lo posible, procuran mantener sus emociones a raya para concentrarse completamente en alcanzar sus metas y sueños. Son personas con mucha disciplina, en su gran mayoría, y también pueden llegar a ser grandes líderes. Leslie Knope es la encarnación del espíritu Capricornio: pone su trabajo por delante de todo, en ocasiones incluso perjudicándose a sí misma y está convencida de que, trabajando duro, todo es posible.

Acuario - Phoebe Buffay, de Friends

Los amigos son lo más importante en la vida de un Acuario. Phoebe Buffay es el vivo ejemplo de ello y siempre está ahí para sus amigos, tanto para animarlos como para pararles los pies cuando lo necesitan. Como casi cualquier otro Acuario, Phoebe no duda en dar lecciones de vida e ir repartiendo consejos y es una gran alma caritativa que siempre defiende al menos afortunado.

Piscis - Dana Scully, de Expediente X

Dana Scully es una Piscis de libro: intuitiva, tranquila y segura de sus sentimientos y emociones en todo momento. Dana es una mujer creativa que, en muchas ocasiones, se responsabiliza de las necesidades de los demás hasta el punto de no pararse a cuidar de las suyas propias. Tiene una especie de sexto sentido que le permite saber lo que los demás sienten o cómo alguien va a reaccionar, una habilidad innata de la mayoría de los Piscis.