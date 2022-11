Consulta tu horóscopo de hoy 18 de noviembre con Sagitario como el signo del zodiaco más afortunado.

El último día laborable de la semana siempre viene cargado de buenas vibraciones. Aunque una cosa es lo que deseemos y otra bien distinta lo que nos ocurra en base a las predicciones del horóscopo. Con la Luna en sui fase menguante y recién entrada en Virgo, este viernes 18 de noviembre de 2022 viene marcado por el ingreso de Mercurio en Sagitario, lo que hace que sea el signo del zodiaco más afortunado de este viernes 18 de noviembre de 2022.

Así que es el momento de conocer las predicciones del horóscopo de hoy 18 de noviembre de 2022 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 18 de noviembre

Estarás abierto al cambio y te gustará tomar la iniciativa para conseguir lo que quieres. Sólo tienes que tener cautela con los amigos porque vas a sufrir de alguna traición o decepción con alguno que puede que no actúe como esperabas.

Horóscopo de Tauro del 18 de noviembre

Algún éxito que creías tener al alcance de la mano se te puede resistir. Pero, a pesar de los obstáculos, lo vas a conseguir. Cuidado con tomar decisiones impulsivas que te pueden alejar de los tuyos. Reflexiona y mide tus pasos para evitarte tensiones.

Horóscopo de Géminis del 18 de noviembre

Hoy te va a tocar poner a prueba tu equilibrio emocional, pero estás recibiendo una energía astral tan poderosa que vas a salir vencedor y nada podrá contigo. Mercurio en Sagitario se hace notar. Dispondrás de interesantes oportunidades y tus sueños están más cerca.

Horóscopo de Cáncer del 18 de noviembre

No asumas riesgos si no lo tienes muy claro porque Mercurio en Sagitario para ti no será nada beneficioso, Cáncer Decir lo que piensas puede comprometerte. Aunque tengas que hacer un gran esfuerzo, te conviene ser prudente y medir tus palabras. Contarás con amigos que serán un gran apoyo.

Horóscopo de Leo del 18 de noviembre

Tienes la sensación de que tus sueños se alejan, por mucho que te aferres a ellos… Lo que necesitas ahora es centrarte en el presente y buscar nuevas ilusiones que te empujen a seguir luchando. Puedes sufrir imprevistos o retrasos en temas económicos. No es momento de correr riesgos innecesarios.

Horóscopo de Virgo del 18 de noviembre

El ámbito familiar puede sufrir tensiones, pero tú vas a fomentar el diálogo para evitar enfrentamientos y malos rollos que no te llevarían a ningún sitio. Pueden surgir oportunidades que te permitan demostrar toda tu valía y que te hagan sentirte feliz ya que la Luna en si fase menguante sigue en tu signo.

Horóscopo de Libra del 18 de noviembre

Si tienes pendiente algo por hacer, intenta que sea hoy porque la suerte te acompañará. Vas a vivir retrasos o bloqueos en tu vida profesional y económica, y quizá tus planes no sigan el rumbo previsto, pero no tengas miedo a los cambios; pueden resultar positivos, así lo dice Mercurio en Sagitario.

Horóscopo de Escorpio del 18 de noviembre

No debes tomar decisiones precipitadas que podrían perjudicarte porque Mercurio en Sagitario te nubla el entendimiento Vas a tener claro que necesitas desprenderte de obligaciones e imposiciones que están frenando tu camino. Si algo te preocupa del amor, te conviene quitarle hierro para encontrar la forma de solucionarlo.

Horóscopo de Sagitario del 18 de noviembre

Con Mercurio muy bien aspectado bajo tu signo, tienes por delante días prometedores y de mucha actividad en los que podrás avanzar en tus aspiraciones y consolidar algún proyecto que estaba en el aire. Si has pasado por problemas, es el momento de superarlos y comenzar con nuevas ilusiones.

Horóscopo de Capricornio del 18 de noviembre

Aunque el influjo de la Luna en su fase menguante puede contribuir a que haya malentendidos o dificultades de última hora en el ámbito laboral, la energía astral es muy favorable para ti y tú tendrás soluciones para todo. Aflorará tu lado más divertido y ocurrente y cómete el mundo, Capricornio.

Horóscopo de Acuario del 18 de noviembre

Quizá debas renunciar a una idea equivocada y tener en cuenta otras opiniones, aunque lo de darle demasidas vueltas a las cosas no vaya contigo, Acuario. Es probable que te vuelvas a enamorar o, si ya tienes pareja, que te entregues a la relación con esa intensidad y pasión que te caracterizan.

Horóscopo de Piscis del 18 de noviembre

Necesitas organizarte para obtener el máximo rendimiento de tu tiempo y de tus esfuerzos, y ahora es el momento de ocuparte de esos asuntos pendientes para liberarte de la presión a la que estás sometido. Debes ser cauto porque puedes llevarte alguna decepción con alguien que no es como aparenta.