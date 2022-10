Horóscopo de 19 de octubre de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

No, no ha habido conjunción planetaria que sacuda por completo a los signos del zodiaco este miércoles 19 de octubre. Aunque sí, algo ha revolucionado el cosmos y nos deja unas predicciones del horóscopo algo turbulentas. Todo se debe a a que la Luna se encuentra en fase menguante y, como era de esperar, las fases lunares afecta de forma un poco negativa en los signos del zodiaco. Quizás este no sea el momento de empezar proyectos laborales o personales y este tampoco sea el momento de cortarse el pelo. Hoy, 19 de octubre de 2022, la Luna en su fase menguante nos invita a reflexionar y a ser algo más introspectivos.

Si quieres saber qué te deparan los astros, no te pierdas las predicciones en el horóscopo de hoy 19 de octubre de 2022 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Horóscopo de Aries del 19 de octubre

Tus emociones están a flor de piel y cualquier circunstancia puede desestabilizarte, pero vas a contar con el apoyo de la Luna en su fase menguante para salir adelante. Tu intuición estará más potenciada que nunca; déjate llevar por tus corazonadas para acertar. Ten paciencia contigo mismo, pronto se alinearán los planetas.

Horóscopo de Tauro del 19 de octubre

Pueden surgir impedimentos que te alejen de tus objetivos y vas a transitar por lo que queda de semana sin ese entusiasmo que tú siempre tienes, pero la Luna en su fase menguante va a atraer la magia a tu vida y dibujará la mejor de tus sonrisas. Haz caso omiso a las impertinencias en tu entorno laboral y sigue tu camino.

Horóscopo de Géminis del 19 de octubre

Los buenos augurios aclaran tus ideas y potencian tu inteligencia para que veas otras opciones y salidas a lo que te preocupa. Aprovecha que la magia flota en el ambiente para pedir un deseo y atraer a tu vida cosas positivas. Nada mejor como focalizar tu mente en cosas positivas para atraerlas. No te tortures, Géminis.

Horóscopo de Cáncer del 19 de octubre

Vas a estar muy activo y emprendedor y puedes conocer a gente que te ayude de muy diversas maneras. La Luna en su fase menguante te anima a mirar hacia tu interior para liberarte de emociones o recuerdos que pueden estar condicionando tu vida. Han sido días de mucho estrés y hoy querrás refugiarte en los tuyos.

Horóscopo de Leo del 19 de octubre

Tendrás que ser valiente para tomar decisiones que pueden resultarte difíciles, pero necesarias para recuperar el equilibrio y la tranquilidad. Aprovecha la renovadora y mágica energía de la Luna en su fase menguante para pasar página y afrontar el futuro con ganas.

Horóscopo de Virgo del 19 de octubre

Hay excelentes presagios para todo lo que signifique un comienzo y pondrás todo lo que esté en tu mano para salirte con la tuya. Una llamada que llevabas tiempo esperando se materializará, aunque que se produzca desestabilizará un poco la estabilidad mental que estaban alcanzando. Tómatelo con calma.

Horóscopo de Libra del 19 de octubre

Tu intuición estará muy agudizada y te pondrá en el camino correcto para que consigas el éxito. Venus te ayuda a superar los escollos que te impedían ser feliz en el amor y todo será coser y cantar a partir de ahora. Buen día para expresarle al mundo tu alegría. Disfruta y no dejes que nada te eclipse.

Horóscopo de Escorpio del 19 de octubre

La energía es muy positiva para tu ámbito profesional y puede traerte nuevas oportunidades que sabrás aprovechar. No dejes de hacer algún ritual para atraer la suerte, Escorpio, aunque eso no vaya mucho contigo. Es el momento de que vuelvas a reconciliarte con el ámbito familiar y le des la importancia que tiene a asuntos del pasado.

Horóscopo de Sagitario del 19 de octubre

Vas a saber activar tu voluntad y conseguirás que tu creatividad dé frutos y mejoren tus resultados. La Luna favorece tu vida profesional y te ayuda a demostrar todo lo que vales. Son tiempos convulsos para tu estabilidad mental, pero la Luna en fase menguante te invita a reflexionar sobro todo lo que te perturba y te impide ser feliz.

Horóscopo de Capricornio del 19 de octubre

El ámbito de los amigos está muy favorecido por la Luna y alguno de ellos te puede echar un cable para que tus planes se pongan en marcha. Demasiadas decisiones has tomado en los últimos tiempos y demasiados frentes abiertos. Hoy es un buen momento para que reflexiones al respecto y no sigas tomando decisiones basadas en estados de ánimo temporales.

Horóscopo de Acuario del 19 de octubre

Pondrás todo lo que esté en tu mano para llevar a buen término los planes que tienes en mente, pero intenta no ser tan crítico y exigente contigo mismo porque necesitas comprenderte. Es el momento de dejarte fluir y buscar la armonía laboral dejando de tomarte tan en serio asuntos que no son relevantes.

Horóscopo de Piscis del 19 de octubre

Te enfrentas al día de hoy con ese espíritu aventurero que te caracteriza, pero debes tener cuidado y reflexionar sobre los riesgos de tus decisiones porque estás muy impulsivo y no te pensarás dos veces las cosas. Rodéate de amigos que te quieran bien, te harán falta.