El horóscopo de hoy 26 de enero de 2025 de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Si pensabas que ya habías tenido suficiente con las vueltas de la vida, las estrellas han decidido que hoy, domingo 26 de enero de 2025, te mantengas ocupado. La Luna menguante sigue haciendo de las suyas mientras se aproxima a la Luna nueva, llevándonos al modo soltar o sufrir. Escorpio, ese signo intenso que no entiende de sutilezas, nos grita al oído que ya basta de acumular lo que no sirve. Así que sí, es momento de hacer limpieza: emocional, física y, para algunos, espiritual (aunque sabemos que el fondo de tu armario seguirá siendo un desastre).

El Sol en Acuario entra al escenario cósmico con toda su energía rebelde y creativa, invitándonos a salir de nuestra zona de confort. Pero cuidado, porque esa originalidad podría confundirse con decisiones cuestionables. Si hoy alguien decide empezar un negocio de esculturas hechas con macarrones, no digas que no te lo advertí. La clave está en innovar con propósito, no en dejarte llevar por ideas descabelladas solo porque suenan bien en tu cabeza.

Por si esto fuera poco, Venus en Piscis nos tiene flotando en una nube de amor y sentimentalismo. Pero no todo es tan bonito como parece: esa energía pisciana tiende a idealizar todo, desde tu crush de la oficina hasta el vecino que te dijo buenos días una vez. Así que baja un poco las expectativas antes de empezar a planear la boda. Ahora, sin más preámbulos, veamos cómo se alinean las estrellas para cada signo. Prepárate para un mix de risas, verdades incómodas y algún que otro "te lo dije".

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 26 de enero de 2025

Aries, tu paciencia hoy es más corta que un pestañeo, y la Luna menguante en Escorpio no está ayudando. Quieres resolver todo de golpe, pero el universo tiene otros planes (spoiler: son lentos). Acuario te da ese impulso para pensar fuera de la caja, pero cuidado con las ideas impulsivas, porque podrías terminar inscribiéndote en un curso de cerámica que jamás usarás. Consejo: respira hondo antes de prender fuego a todo.

Horóscopo de Tauro del 26 de enero de 2025

Tauro, sabemos que te cuesta soltar, pero la energía escorpiana de hoy no te deja otra opción. Es hora de dejar ir esa relación que se siente como un trabajo sin sueldo o, mejor aún, ese hábito de gastar en cosas que no necesitas (sí, estoy mirando esa tercera planta que no sabes cómo cuidar). Venus en Piscis te tiene romántico, pero no pierdas de vista la realidad: no todo lo que brilla es oro, a veces es solo plástico barato.

Horóscopo de Géminis del 26 de enero de 2025

Géminis, tu cabeza está hoy más llena de ideas que una tienda de ofertas. Acuario te impulsa a pensar en grande, pero Escorpio te recuerda que necesitas cerrar ciclos antes de lanzarte a lo nuevo. El multitasking no te llevará lejos si no sabes priorizar, así que deja de intentar arreglar todo a la vez y enfócate. Consejo: no confundas estar ocupado con ser productivo, que no es lo mismo.

Horóscopo de Cáncer del 26 de enero de 2025

Cáncer, hoy estás más sensible que un comercial de perritos abandonados. La Luna menguante en Escorpio te pide que sueltes esas emociones acumuladas, pero sabemos que eso no es fácil para ti. Venus en Piscis te tiene soñando con un amor ideal, pero recuerda: si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo esperas que lo haga alguien más? Consejo: una dosis de autocuidado y una taza de té podrían salvarte el día.

Horóscopo de Leo del 26 de enero de 2025

Leo, no siempre tienes que ser el centro de atención, pero hoy sientes que no estás recibiendo el aplauso que mereces. El Sol en Acuario te reta a colaborar más con los demás y a dejar tu ego en la puerta (al menos por un rato). La Luna menguante en Escorpio te invita a reflexionar sobre qué relaciones y proyectos realmente valen la pena. Consejo: no todos los reflectores iluminan, algunos solo queman.

Horóscopo de Virgo del 26 de enero de 2025

Virgo, estás en modo purga total. La Luna en Escorpio activa tu necesidad de eliminar todo lo que no funcione, desde proyectos a medio hacer hasta gente que solo complica tu vida. Mercurio en Capricornio te da claridad para organizar tus prioridades, pero recuerda: no todo tiene que estar perfectamente alineado para funcionar. Consejo: el control absoluto es una ilusión, así que relájate (al menos un poco).

Horóscopo de Libra del 26 de enero de 2025

Libra, hoy estás en modo pacificador cósmico, pero la Luna en Escorpio te pide que dejes de evitar los conflictos y enfrentes las cosas de frente. Venus en Piscis alimenta tu lado romántico, pero cuidado con idealizar situaciones o personas que no lo merecen. Consejo: ser amable no significa decir que sí a todo; aprende a poner límites sin culpa.

Horóscopo de Escorpio del 26 de enero de 2025

Escorpio, con la Luna menguante en tu signo, estás sintiendo el peso de la transformación. Hoy es un día ideal para cerrar ciclos y dejar ir aquello que ya no sirve, pero no te obsesiones con controlar cada detalle. Venus en Piscis te da un toque romántico, aunque puede que eso se traduzca en intensidades emocionales que asusten a más de uno. Consejo: a veces, el mayor poder está en soltar, no en aferrarse.

Horóscopo de Sagitario del 26 de enero de 2025

Sagitario, hoy sientes que necesitas escapar de todo, pero la Luna en Escorpio te recuerda que antes de correr hacia el horizonte, debes enfrentar lo que te detiene. Acuario te inspira a pensar en nuevos proyectos, pero primero cierra los que tienes pendientes (sí, todos esos que dijiste que terminarías mañana). Consejo: la libertad empieza por resolver tus ataduras.

Horóscopo de Capricornio del 26 de enero de 2025

Capricornio, Mercurio en tu signo sigue dándote claridad, pero la Luna en Escorpio te pide que no te aferres tanto al control. Es un buen momento para confiar más en los demás, aunque sabemos que eso no es fácil para ti. Venus en Piscis te invita a abrirte emocionalmente, pero sin caer en excesos sentimentales. Consejo: ser vulnerable no es una debilidad, sino una fortaleza.

Horóscopo de Acuario del 26 de enero de 2025

Acuario, el Sol en tu signo te tiene lleno de ideas brillantes, pero cuidado con querer hacer todo a la vez. La Luna en Escorpio te empuja a cerrar capítulos antes de comenzar nuevos, así que no te adelantes. Venus en Piscis puede traer un toque romántico, pero mantén los pies en la tierra. Consejo: ser único no significa ser imprudente.

Horóscopo de Piscis del 26 de enero de 2025

Piscis, Venus en tu signo te tiene flotando en las nubes, pero la Luna en Escorpio te pide que aterrices. Es un buen día para establecer límites y dejar de dar más de lo que recibes. Recuerda que el amor no debe ser un sacrificio constante, sino un equilibrio. Consejo: tu generosidad es admirable, pero no te olvides de cuidarte a ti mismo.