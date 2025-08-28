Horóscopo de hoy jueves 28 de agosto de 2025: Descubre la predicción gratuita de cada signo del zodiaco

Hoy 28 de agosto de 2025 la Luna sigue en su fase creciente y nos va acercando al último cuarto creciente del día 31. Esto significa que estamos en un momento de expansión y de apertura a nuevas ideas que nos invitan a salir de lo de siempre. Es una etapa para animarnos a probar caminos distintos aunque nos dé vértigo lo desconocido porque solo así podremos crecer y dar un paso más en nuestro aprendizaje personal.

El cielo de hoy además se ilumina con la presencia de Venus en Leo que tiñe todo de color pasión diversión y magnetismo. Este tránsito nos recuerda que la vida también se disfruta desde el juego y desde el placer de compartir con quienes queremos. La energía amorosa se siente cálida y vibrante y muchos descubrirán que basta un gesto o una mirada para encender una chispa especial que transforma la jornada.

La combinación de la Luna creciente con Venus en Leo nos empuja a vivir con más intensidad a buscar lo que nos enciende por dentro y a disfrutar de nuestra autenticidad. Los signos de fuego Aries Leo y Sagitario se sentirán imparables y muy atractivos pero todos los demás también tendrán su momento para brillar. Hoy el cielo nos invita a atrevernos a amar a aprender y a divertirnos sin miedo al qué dirán.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 28 de agosto de 2025

Hoy estarás radiante y no pasarás desapercibido en ningún lugar al que vayas. La energía de Venus en Leo se suma a la Luna creciente y te da un magnetismo irresistible que hará que los demás te busquen. En el ámbito profesional te atreverás a tomar decisiones arriesgadas que podrían traerte resultados sorprendentes. Es un día perfecto para hacer algo diferente que te divierta y que te saque de la rutina. En el amor podrías vivir momentos de pura pasión con alguien que encienda tu chispa.

Horóscopo de Tauro del 28 de agosto de 2025

La Luna creciente te invita a replantearte tus rutinas y a abrirte a nuevas formas de sentirte en equilibrio. Hoy notarás que tu vida amorosa cobra protagonismo y que el calor de Venus en Leo te impulsa a expresar tus sentimientos con más espontaneidad. En lo laboral podrías recibir propuestas que te exijan flexibilidad y adaptación. Es un buen día para trabajar en tu confianza y dejar que el placer guíe algunas de tus elecciones. En el amor la ternura y el juego estarán muy presentes.

Horóscopo de Géminis del 28 de agosto de 2025

Tu capacidad de comunicación se ve potenciada hoy y las conversaciones serán la clave de nuevas oportunidades. La Luna creciente te anima a abrirte a ideas innovadoras y Venus en Leo te da un toque seductor difícil de resistir. Podrías conectar con alguien que comparta tu entusiasmo y te anime a arriesgar más en lo personal. En el trabajo estarás lleno de ocurrencias brillantes que sorprenderán a tu entorno. En el amor vivirás un día ligero divertido y lleno de posibilidades.

Horóscopo de Cáncer del 28 de agosto de 2025

La energía de hoy te invita a buscar seguridad pero también a explorar lo nuevo. La Luna creciente te recuerda que no todo se resuelve quedándote en la zona cómoda y Venus en Leo enciende tu magnetismo emocional. En el ámbito laboral tendrás claridad para organizar asuntos pendientes y podrías recibir un reconocimiento que te haga sentir orgulloso. En el amor tu sensibilidad se combina con un toque juguetón que hará que tus vínculos se fortalezcan. Hoy podrías abrirte a expresar con más naturalidad lo que sientes.

Horóscopo de Leo del 28 de agosto de 2025

Hoy eres el protagonista indiscutible del zodiaco gracias a la presencia de Venus en tu signo. Tu carisma estará en su punto más alto y atraerás tanto en lo social como en lo profesional. La Luna creciente te invita a dar pasos importantes en proyectos que dependen de tu creatividad. En lo laboral podrías recibir una oportunidad que te ponga en el centro de la acción. En el amor la pasión y la diversión se mezclan y podrías vivir encuentros intensos y memorables.

Horóscopo de Virgo del 28 de agosto de 2025

La Luna creciente ilumina tu mundo interior y te anima a soltar preocupaciones para dejar espacio a lo nuevo. Venus en Leo te recuerda que necesitas momentos de disfrute para equilibrar tu rutina tan exigente. Hoy es un buen día para trabajar en la confianza y atreverte a mostrar una parte más lúdica de ti. En el ámbito laboral tu enfoque práctico se verá reforzado por una intuición brillante. En el amor buscarás ternura y complicidad aunque no faltará la chispa que sorprende.

Horóscopo de Libra del 28 de agosto de 2025

Hoy tu vida social cobra protagonismo y estarás rodeado de personas que valoran tu encanto. La Luna creciente te empuja a aprender de los demás y Venus en Leo potencia tu magnetismo en reuniones y encuentros. Podrías conectar con alguien que te inspire y que despierte en ti un entusiasmo renovado. En lo laboral tu facilidad para negociar y llegar a acuerdos estará en su punto más alto. En el amor la pasión se mezcla con la diversión y podrías sorprenderte con un flechazo inesperado.

Horóscopo de Escorpio del 28 de agosto de 2025

La energía de la Luna creciente se concentra en tu mundo profesional y hoy sentirás la necesidad de mostrar tu poder personal. Venus en Leo intensifica tu magnetismo y podrías recibir atención en lugares donde menos lo esperas. En lo laboral es un buen momento para sembrar intenciones de crecimiento y visibilidad. En el amor tu intensidad se verá suavizada por un toque juguetón que atraerá a quienes te rodean. Hoy podrías vivir una experiencia que despierte tus emociones más profundas.

Horóscopo de Sagitario del 28 de agosto de 2025

Hoy estás imparable y la combinación de la Luna creciente con Venus en Leo te llena de entusiasmo. Es un día perfecto para explorar nuevos caminos para aprender algo que te apasione o para iniciar una aventura que te saque de lo común. Tu magnetismo será irresistible y atraerás personas que compartan tu misma energía. En el ámbito laboral se presentan oportunidades ligadas a viajes o formación. En el amor vivirás momentos de pura diversión y pasión que reforzarán tu optimismo.

Horóscopo de Capricornio del 28 de agosto de 2025

La Luna creciente toca tus emociones más íntimas y te anima a transformar viejos patrones. Venus en Leo te invita a soltar rigidez y a abrirte al juego en tus relaciones. En el ámbito laboral podrías encontrar nuevas maneras de gestionar recursos compartidos que te den mayor seguridad. Es un día ideal para reconocer que la vulnerabilidad también es fuerza. En el amor buscarás profundidad pero con un toque de frescura que hará tus encuentros más apasionantes.

Horóscopo de Acuario del 28 de agosto de 2025

Tu mundo de relaciones se ilumina con la energía de la Luna creciente y con el magnetismo de Venus en Leo. Hoy tendrás facilidad para conectar con otros desde la autenticidad y la diversión. Podrías iniciar colaboraciones creativas que resulten muy fructíferas. En el trabajo tu visión original atraerá aliados valiosos. En el amor sentirás que el entusiasmo y la chispa están en su punto más alto y podrías vivir un encuentro que rompa con lo predecible.

Horóscopo de Piscis del 28 de agosto de 2025

La energía de hoy se concentra en tus rutinas y en tu bienestar. La Luna creciente te anima a reorganizar tu tiempo para dar cabida a nuevas prácticas que te hagan sentir más vital. Venus en Leo aporta un toque de diversión y pasión incluso en lo cotidiano. En lo laboral tu creatividad estará al servicio de soluciones prácticas que sorprendan a los demás. En el amor los gestos sencillos se mezclarán con momentos apasionados que reforzarán tu vínculo de manera especial.