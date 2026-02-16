Horóscopo de hoy lunes 16 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Hoy, lunes 16 de febrero de 2026, arranca con esa vibración tan peculiar de los días bisagra, cuando algo está a punto de comenzar pero aún no se ha manifestado del todo. Nos encontramos en la víspera de la Luna nueva, un momento de cierre silencioso, de recogida emocional y de siembra interna.

La Luna, todavía cargada de la intensidad escorpiana, invita a hacer limpieza de pensamientos, emociones y asuntos pendientes. Venus en Piscis mantiene el clima sensible, empático y algo soñador, mientras Saturno en Aries empieza a recordarnos que los nuevos ciclos requieren coraje y estructura.

Día ideal para reflexionar, ordenar y preparar el terreno. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 16 de febero de 2026

El ariano siente que algo se reorganiza en su interior. Saturno en tu signo ya marca un tono más serio, empujándote a comenzar la semana con determinación y enfoque. La víspera de Luna nueva favorece la revisión de objetivos personales y decisiones que llevas tiempo posponiendo. En relaciones personales, la Luna despierta emociones profundas que podrían traducirse en una necesidad de aclarar sentimientos o marcar límites sanos. Venus suaviza el clima sentimental y facilita conversaciones sinceras. En el trabajo, jornada productiva si evitas la impaciencia. En la fortuna, prudencia. Hoy conviene planificar más que arriesgar.

Horóscopo de Tauro del 16 de febero de 2026

El taurino inicia la semana con un deseo notable de calma y orden interno. La energía previa a la Luna nueva activa la introspección y favorece cerrar asuntos emocionales o mentales que generaban ruido. En el amor, Venus aporta dulzura, romanticismo y una sensibilidad que invita a la complicidad tranquila. En el trabajo, podrías sentir que algo se mueve entre bambalinas. Observa antes de actuar. La Luna intensifica tu intuición respecto a personas o situaciones. En la fortuna, día adecuado para revisar cuentas y ajustar pequeños detalles financieros.

Horóscopo de Géminis del 16 de febero de 2026

El geminiano arranca el lunes con una sensación de pausa obligatoria. La víspera de Luna nueva pide menos dispersión y más escucha interna. La Luna activa temas relacionados con rutinas, salud o equilibrio emocional. No ignores señales del cuerpo. En relaciones personales, Venus favorece el diálogo empático y suaviza tensiones recientes. En el trabajo, evita sobrecargarte con demasiadas tareas simultáneas. Prioriza. En la fortuna, prudencia ante decisiones rápidas. Hoy la claridad nace del silencio, no de la prisa.

Horóscopo de Cáncer del 16 de febero de 2026

El canceriano comienza la semana con una sensibilidad especialmente afinada. Venus en Piscis potencia tu magnetismo y favorece conexiones emocionales cálidas y sinceras. La Luna intensifica creatividad, intuición y emociones profundas. Día excelente para conversaciones importantes o decisiones sentimentales meditadas. En el trabajo, podrías tener una inspiración útil o resolver algo pendiente con facilidad intuitiva. En la fortuna, vibraciones positivas, aunque conviene evitar gastos emocionales. La víspera lunar invita a sembrar intenciones claras.

Horóscopo de Leo del 16 de febero de 2026

El leonino vive el lunes entre responsabilidades y cierta introspección emocional. La Luna activa asuntos domésticos, familiares o recuerdos que reclaman atención. No es debilidad, es reajuste interno. Venus suaviza el terreno afectivo y favorece gestos de cercanía y ternura. En el trabajo, la semana arranca con exigencias que conviene afrontar con estrategia y calma. Saturno impulsa planificación a largo plazo. En la fortuna, prudencia. Evita gastos impulsivos motivados por estrés o necesidad de compensación emocional.

Horóscopo de Virgo del 16 de febero de 2026

El virginiano conecta bien con la energía de revisión previa a la Luna nueva. Jornada ideal para ordenar ideas, cerrar pendientes y reorganizar prioridades. La Luna favorece conversaciones profundas y análisis certeros. En el amor, Venus despierta tu lado más sensible, suavizando rigideces emocionales. Buen momento para expresar sentimientos sin sobreanalizar. En el trabajo, productividad sólida si mantienes el foco. En la fortuna, equilibrio. Día favorable para ajustes financieros o decisiones prácticas meditadas.

Horóscopo de Libra del 16 de febero de 2026

El libiano arranca la semana con reflexiones sobre seguridad personal y estabilidad emocional. La Luna intensifica pensamientos ligados a autoestima o economía. Evita dudar innecesariamente de ti mismo. Venus aporta dulzura, encanto y ganas de armonía en relaciones personales. En el amor, día favorable para conversaciones honestas y gestos delicados. En el trabajo, conviene evitar tensiones ajenas. En la fortuna, prudencia ante compras impulsivas. La víspera lunar invita a la moderación consciente.

Horóscopo de Escorpio del 16 de febero de 2026

El escorpiano sigue bajo la influencia directa de la Luna, que potencia intuición, magnetismo y profundidad emocional. La víspera de Luna nueva marca un momento de cierre personal poderoso. Ideal para soltar cargas emocionales o decisiones que ya no resuenan contigo. Venus suaviza el terreno sentimental y favorece encuentros íntimos y sinceros. En el trabajo, podrías detectar oportunidades ocultas o reajustes necesarios. En la fortuna, buenas sensaciones si evitas actitudes extremas.

Horóscopo de Sagitario del 16 de febero de 2026

El sagitariano comienza el lunes con una energía introspectiva poco habitual. La víspera de Luna nueva activa reflexión, descanso mental y necesidad de silencio estratégico. Venus suaviza el ambiente afectivo y favorece conversaciones serenas y sinceras. En pareja, evita huir de temas emocionales profundos. En el trabajo, conviene no saturarse anticipando escenarios. Paso a paso. En la fortuna, prudencia. Día más adecuado para planificar que para arriesgar.

Horóscopo de Capricornio del 16 de febero de 2026

El capricorniano inicia la semana con claridad práctica y cierta revisión emocional silenciosa. La Luna favorece conversaciones profundas con amistades o colaboradores cercanos. Venus suaviza vínculos sentimentales y aporta calidez emocional. En el trabajo, jornada ideal para planificar objetivos o reorganizar estructuras. Saturno impulsa responsabilidad en temas familiares o de base personal. En la fortuna, estabilidad si mantienes decisiones prudentes.

Horóscopo de Acuario del 16 de febero de 2026

El acuariano arranca el lunes con el foco en metas profesionales o decisiones importantes. La Luna intensifica la percepción de responsabilidades o tensiones laborales. Conviene no dramatizar. Venus aporta suavidad y favorece la empatía en relaciones personales. En el amor, alguien podría necesitar más cercanía emocional. En el trabajo, evita confrontaciones directas. Estrategia ante todo. En la fortuna, prudencia y análisis consciente.

Horóscopo de Piscis del 16 de febero de 2026

El pisciano navega este inicio de semana con sensibilidad elevada y cierta claridad interna. Venus en tu signo potencia encanto, creatividad y conexión emocional. La víspera de Luna nueva favorece cerrar ciclos personales o emocionales. Día ideal para reflexionar sobre deseos auténticos. En el amor, jornada dulce, romántica y empática. En el trabajo, intuición afinada para detectar oportunidades. En la fortuna, equilibrio entre disfrute y responsabilidad.