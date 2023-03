Horóscopo semanal del 20 al 26 de marzo de 2023: Las predicciones en salud, dinero y amor de los signos del zodiaco.

Arranca la última semana de marzo (al menos la última de manera íntegra) y lo hace con el ingreso de la Luna nueva en Aries, que es la última del invierno y viene acompañada de un fuerte proceso renovador para los signos del zodiaco. Esto se ve reflejado de manera plena en las predicciones de los signos del zodiaco para la semana del 20 al 26 de marzo de 2023.

A pesar de que la Luna nueva afecta a todos los signos del zodiaco durante esta semana del 20 al 26 de marzo, son Piscis y Acuario los que experimentan mayores cambios.

Descubre qué te deparan los astros en esta semana del 20 al 26 de marzo de 2023 y afronta el comienzo una nueva semana con todas las herramientas para atraer la buena suerte y ser el signo del zodiaco más afortunado.

Horóscopo Aries del 20 al 26 de marzo

Las energías de la Luna nueva te brindarán nuevos bríos en el ámbito amoroso. Si tienes pareja permitirá una gran comunicación y que el romance más fuerte que nunca. Si no tienes pareja, este es un momento perfecto para encontrar una, pues las energías de septiembre te brindarán extra carisma para el amor.

Horóscopo Tauro del 20 al 26 de marzo

La Luna nueva traerá un poco de mala fortuna para ti en el amor, pues tendrás relaciones que parecen ser prometedoras, pero sólo te traerán problemas y serán fugaces. Es un buen momento para encontrarte a ti mismo y comenzar a amarte

Horóscopo Géminis del 20 al 26 de marzo

Con la Luna nueva en Aries el amor le sonreirá a Géminis, pues le brindará estabilidad a su relación y a su corazón. Habrá momentos de profunda reflexión que le ayudarán con su pareja o a encontrar una. Este es tu momento. Medita unos minutos al día para encontrarte, de ese modo podrás entregarte sin miedos al amor.

Horóscopo Cáncer del 20 al 26 de marzo

Habrá un momento de paz y tranquilidad en tu vida que te hará sentir la paz que jamás pensaste alcanzar, esto te alejará un poco del plano romántico, pues te centrarás en mejorar como persona más que en estar con alguien. Disfruta este momento y realiza cambios en tu hogar que podrían ayudarte a sentir mayor calma.

Horóscopo Leo del 20 al 26 de marzo

Habrá excelentes noticias en el ámbito amoroso para los Leo. Un gran cambio energético se avecina y este cargará a todos los oriundos de este signo con una gran energía romántica y sensual. Esto beneficiará en la búsqueda de amor a quienes no tienen pareja y a quienes tienen, habrá una estabilidad y romance incomparables

Horóscopo Virgo del 20 al 26 de marzo

Esta semana, con la Luna nueva en Aries, promete un levantamiento energético importante. Llegará un nuevo romance que será bastante significativo en tu vida y te hará muy feliz. No pierdas la esperanza, el equinoccio pasado fue difícil y muy duro de llevar, pero este tendrás un cambio importante.

Horóscopo Libra del 20 al 26 de marzo

Tu vida romántica se mantendrá muy estable, pero tendrás un impresionante crecimiento en energía sensual, lo que te brindará mucha pasión con tu pareja. Si no tienes pareja, esta energía te hará más atractivo hacia los demás. Aprovecha esta energía para tener mucha pasión, pero ten cuidado si estás soltero.

Horóscopo Escorpio del 20 al 26 de marzo

Tu vida amorosa se llenará de buena comunicación, grandes detalles y sorpresas que te encantarán. Si estás soltero, sentirás una gran necesidad de salir con tus amigos, lo que te hará conocer personas nuevas y divertidas que te llenarán en otros ámbitos.

Horóscopo Sagitario del 20 al 26 de marzo

Tiempos de mucha calma se aproximan a tu vida, esta semana la Luna nueva se llevará viejos conflictos y situaciones incómodas que detestabas recordar y brindará experiencias únicas e inigualables en el plano del amor. Recuerda que el amor es importante, pero no debes abandonar a tus seres queridos por alguien más.

Horóscopo Capricornio del 20 al 26 de marzo

Descubrirás que tu pareja y tú tendrán una energía pasional muy fuerte por lo que se sentirán muy atraídos todo el tiempo. Recuerda que todo es mejor con moderación y aprende a disfrutar de la intimidad con tu pareja. Es el momento de descubrirse juntos.

Horóscopo Acuario del 20 al 26 de marzo

Libera tu lado artístico con tu media naranja durante esta semana, esto probará ser muy efectivo para unirlos y brindará estabilidad y empatía a la relación. Pintar juntos, escribir o escuchar música son grandes apoyos en este sentido.

Horóscopo Piscis del 20 al 26 de marzo

Momentos de estrés y malos entendidos en tu relación se aproximan este mes de septiembre, pero no serán tan graves como para no resolverse charlando. Si no tienes pareja, puede que sea momento de dejar de buscar y enfocarte en tu persona.