Horóscopo semanal de Acuario, especial San Valentín (11 - 17 febrero)

Ten cuidado con lo que dices, Acuario, porque tus palabras podrían molestar a la persona equivocada. Las influencias que recibes podrían ponerte de mal humor y eso provocaría que no tengas ganas de mantener la compostura en conversaciones indeseadas. Por otra parte, Urano te ayuda en tu plano familiar y podrías vivir una semana muy intensa y divertida en casa. Aprovecha el fin de semana, si no te surgen planes, para organizar tu habitación y librarte de todo aquello que ya no necesitas.

En el amor

Si tienes pareja, esta semana experimentarás una revelación que podría cambiar el paradigma de tu relación. Aunque te excita todo aquello que sea completamente nuevo, tómate las cosas con calma y no presiones a tu compañero, céntrate en disfrutarlo.

Si no tienes, necesitas encontrar a alguien con una personalidad única que retenga tu atención. Te aburres con facilidad de todo aquello que no llame a tu sentido de la maravilla y necesitas un reto. ¿Prefieres conquistar o que te conquisten? No te lo pienses mucho, porque esa persona lo decidirá por ti.

Tu signo afín de la semana: Sagitario, Géminis