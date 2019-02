Horóscopo semanal de Escorpio, especial San Valentín (11 - 17 febrero)

Es posible que tus planes terminen este fin de semana de una forma abrupta e inesperada y esto podría causarte un gran desasosiego, pues habías dedicado tiempo y esfuerzo a organizarlos. No mantener la situación bajo control se lleva lo mejor de ti, pero debes aprender a refrenar esas emociones y aceptar aquello que no puedes cambiar. La influencia que vas a recibir de Marte te ayudará a fortalecer una relación que es muy importante en tu vida. El fin de semana podría traerte un nuevo romance así que, si tienes especial interés por alguien, esta es la oportunidad perfecta para pedirle una cita o proponerle un plan divertido.

En el amor

Si tienes pareja, plantéate qué ámbitos de tu relación puedes mejorar y cambiar. Eres una persona muy intensa y puede que tu pareja se sienta poco escuchada en diversas ocasiones. A veces debes dar tu brazo a torcer y adaptarte a las necesidades y aficiones de la otra parte. Te encanta explorar lo desconocido y probar cosas nuevas para saciar tu curiosidad, hazlo este fin de semana con tu pareja.

Si no tienes una relación, es posible que una de tus ex-parejas retome el contacto contigo esta semana. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Quedan ascuas que puedan revivir ese fuego? Puede que tus expectativas y tu reacción sean totalmente diferentes. Los Escorpio son expertos en perdonar, pero no en olvidar. No te metas en algo que pueda perjudicarte. Céntrate en alguien en quien tengas un interés nuevo y genuino y atrévete a mostrarte vulnerable dejándole ver que te interesa.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Piscis