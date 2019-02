Horóscopo semanal de Sagitario, especial San Valentín (11 - 17 febrero)

¿Te sientes con ansias de aventura? Es posible que tengas muchísimas ansias de ir a tu bola esta semana y eso es genial, Sagitario, porque podrás emplear tu tiempo en ti y en disfrutar de aquello que te apasiona. Cuando estés en este tipo de situación, asegúrate de hacerlo sin causar daño a otras personas que puedan querer algo de tu atención. Prepárate para sentir un torrente de energía y determinación y aprovéchalo para encauzar tus planes y organizar tu rutina y estilo de vida.

En el amor

Si tienes pareja, céntrate en las pequeñas cosas. Busca pequeños detalles de esa persona que te gusten y la hagan ser quien es. Fíjate en su sonrisa, en cómo bebe, o qué gestos hace cuando está concentrado en alguna otra cosa. Si tienes que tomar alguna decisión o afrontar drama en los últimos momentos de la semana, asegúrate de hacerlo conforme a tus morales y principios y no olvides ponerte en la piel de la otra persona antes de actuar.

Si no tienes pareja, es posible que no estés tomándote el amor como deberías hacerlo. Puede que no sepas definirlo con certeza, pero sí sabes cómo es y cómo no debe ser. No te enfrasques en relaciones que no te entusiasmen ni te conformes con alguien que no te apasione. Disfruta de tu vida y deja que todo fluya, porque alguien muy especial está en tu camino. No pierdas el tiempo con alguien que no despierte chispas dentro de ti, Sagitario, porque mereces lo mejor y lo sabes.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Piscis