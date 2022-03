La generación millennial ha desarrollado una pasión ferviente por el horóscopo y los signos del zodiaco. En ellos se basan a la hora de encontrar pareja, ya que para ellos es muy importante la compatibilidad de los signos del zodiaco para encontrar el amor. Pero no sólo las relaciones sentimentales parecen estar condicionadas por los signos del zodiaco. Si eres de las que basan sus tratamientos de belleza según su horóscopo, también serás de las que ven una serie en función de tu horóscopo. Si eres así de cósmica, te gustará saber las series que tienes que ver según tu signo del zodiaco y que te recomendamos.

Tanto si te gustan las aventuras en escenarios inimaginables, las historias de amor con los finales más dulces, o pasar noches sin dormir a causa de una serie incontable de sustos, lo que está claro es que te gusta entretenerte viendo las mejores series. Entendemos que habiendo tanta variedad a veces puede ser complicado decidir cuál será la mejor para ti... pero en el horóscopo puede estar la solución.

Tu personalidad y tu forma de ser está directamente relacionada con tus gustos y aficiones, y en lo relativo a esto el horóscopo no falla. Así que, nos hemos propuesto encontrar la serie perfecta para los Cáncer lacrimógenos, la aventura extraordinaria para los Aries, los hechizos y el misterio que los Escorpio necesitan, así como una bonita historia de época para un Libra.

Aquí tienes un breve listado si esta noche no puedes decidir que ver desde el sofá de casa:

La serie perfecta para Piscis

Románticos y sensibles por naturaleza, los Piscis aman las comedias y las historias románticas. Disfrutarán con series como Love is in the air, Sexo en Nueva York, Emily en Paris, Mujeres desesperadas, Easy, Valeria...

La serie perfecta para Capricornio

Entre los valores que tiene un Capricornio está la disciplina, el trabajo arduo o la dedicación. Amarán series de relaciones de poder como House of Cards, Borgen, Mad Men, Vikingos, Narcos...

La serie perfecta para Acuario

A este signo soñador e imaginativo le gustan las series de fantasía y ciencia ficción. Away, The Rain, Stranger Things, The Umbrella Academy, Sense 8, Lucifer, Crónicas Vampíricas, Sabrina, Maniac...

La serie perfecta para Escorpio

Los Escorpio son personas muy misteriosas, de ahí que amen las series de suspense, acción y por supuesto, misterio. Mindhunter, True Detective, Vivir sin permiso, La Casa de Papel, Dark, Los favoritos de Midas...

La serie perfecta para Sagitario

Al signo más espontáneo y enérgico del Zodiaco le encantarán las series de aventuras, ciencia ficción y acción. Dark, The Leftovers, Away, Outlander, Vikingos, La Valla, The Witcher...

La serie perfecta para Virgo

No son el signo más alegre del Zodiaco, por eso buscan diversión a través de series y películas. Series como Friends, Modern Family, Suits, Family Business o The Bold Type les gustarán.