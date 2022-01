Horóscopo y belleza: Qué tratamiento seguir según tu signo del zodiaco.

Aunque parezca mentira, nuestro signo del zodiaco tiene la capacidad de determinar muchos aspectos de nuestra vida. Además de la propia personalidad, ya hemos comprobado que podemos vestir en base a nuestro signo del zodiaco y que eso va mucho más allá que una simple forma de atraer la buena suerte. Aunque para atraer la buena suerte ya hayamos consultado todas las predicciones del horóscopo para 2022 y hasta incluso hayamos investigado las predicciones del horóscopo chino.

Contralados los astros y el poder que tendrán sobre nuestra buena fortuna, toca ir un paso más allá y adentrarse en aspectos aparentemente inconexos: el horóscopo y la belleza. Esto no es otra cosa que atrevernos a profundizar en qué tratamiento de belleza debemos seguir según nuestro signo del zodiaco. Porque, aunque todas nos hayamos propuesto seguir a rajatabla el decálogo de belleza súper sencillo que nuestra piel necesita, es preferible recurrir a según que trucos y consejos en base a nuestro signo del zodiaco.

Como todas las rutinas, la de belleza también está marcada por la suerte y los movimientos de los planetas y, por eso, Treatwell, sitio web y dedicado al mundo de la belleza y del bienestar, se acerca a los fundamentos de la astrología y asocia a cada signo del zodiaco el tratamiento de belleza que mejor resaltará las virtudes y suavizará los rasgos más marcados.

Tratamiento de belleza para Aries

Emprendedor y con madera de líder, Aries es el signo que marca el camino del zodiaco y de todo lo nuevo e inexplorado. Es sin duda una influencer de las constelaciones, y seguramente será la primera en probar el corte de pelo imprescindible de la próxima temporada, el lop, o long crop, a medio camino entre el bob y el corte pixie: se trata de un bob XS ligeramente despeinado que se deja corto por detrás y con más volumen en la frente.

Tratamiento de belleza para Tauro

El signo de Tauro encarna los rasgos típicos del animal que lo representa, como la competitividad y la terquedad, pero no sin revelar un inesperado toque de romanticismo y amor por todo lo bello. Al toro le encanta expresar sus ambiciones artísticas, lo que en el lenguaje de la belleza se traduce en maquillaje. Por eso es perfecta una sesión de automaquillaje, en la que, bajo la dirección de un maquillador experto, se aprende a hacer brillar los puntos fuertes y a eclipsar lo que no gusta con las sombras de ojos, los pinceles y los trazos de eyeliner.

Tratamiento de belleza para Géminis

Además de la dualidad inherente al signo, Géminis se distingue por un espíritu exuberante que siempre está dispuesto a festejar. En la búsqueda de la eterna juventud, un aliado válido en el campo de la belleza es el ácido hialurónico, aplicado tanto en el rostro a través de pequeñas inyecciones, o fillers faciales, como en el cabello con la llamada reconstrucción molecular para dar brillo e hidratación a toda la melena.

Tratamiento de belleza para Cáncer

Aquí está el signo más nostálgico e inseguro de todos: a Cáncer le encanta sumergirse en las zonas de confort de la infancia y está perpetuamente en busca de aprobación. En el ámbito de los tratamientos seguros existen todos aquellos rituales para parejas, como el masaje Shiatsu, el californiano, el de drenaje linfático o incluso los masajes con aromaterapia, siempre que se realicen en pareja.

Tratamiento de belleza para Leo

El rey de la selva; al león le encanta presumir. Es un auténtico animal escénico, creativo, ambicioso y extremadamente seguro de sí mismo. ¿De dónde viene todo este orgullo? Metafóricamente hablando, probablemente por la melena que le gusta lucir impecable y voluminosa. Para ello, puede ser útil reservar unas horas cada tres meses para un tratamiento restaurador de queratina, para conseguir un efecto antiencrespamiento y un brillo instantáneo desde las puntas hasta las raíces.

Tratamiento de belleza para Virgo

Los Virgo saben porque han estudiado, son precisos y puntuales porque han seguido un programa meticuloso y perfecto creado por ellos mismos. Lo inesperado no existe y no se contempla un vello fuera de lugar: en este sentido la solución más segura es la depilación con el método sugaring, depilación con pasta de azúcar con resultados duraderos, apta para las pieles más sensibles y que mantiene a raya los vellos encarnados.

Tratamiento de belleza para Libra

Elegante y en constante búsqueda de la armonía, el signo de Libra también se caracteriza por una indecisión crónica, por lo que cada elección puede convertirse en una auténtica tortura. En estos casos, puede ser útil entregarse a un intenso masaje indio ayurvédico que, gracias a una suave manipulación, es capaz de reequilibrar los centros energéticos del cuerpo, los llamados chakras.

Tratamiento de belleza para Escorpio

Envuelto en un encanto de misterio, Escorpio es un signo con una poderosa profundidad, intuitivo y dispuesto a luchar contra toda adversidad renovándose por completo. Al igual que las serpientes, los Escorpio cambian de piel con frecuencia para resucitar con un aspecto nuevo y puro. Esto es lo que ocurre con los tratamientos exfoliantes tanto en el rostro, con los peelings químicos más delicados, como en el cuerpo con los exfoliantes (scrubs) de acción abrasiva, pero relajante para una piel sana y sedosa.

Tratamiento de belleza para Sagitario

Sagitario, conocido como el ciudadano del mundo, es el signo más cosmopolita de todos, amante de lo desconocido y atraído por la diversidad, apresurado y falto de paciencia como inconveniente. Su espíritu aventurero se presta a una vuelta al mundo del bienestar, que comienza con un masaje Lomi Lomi hawaiano, continúa con el baño turco y aterriza en las frías tierras de la sauna finlandesa.

Tratamiento de belleza para Capricornio

Como todos los signos de tierra, Capricornio es preciso, adicto al trabajo y no poco ambicioso. Destacar entre la multitud es uno de sus principales objetivos y, ¿por qué no apostar por un look magnético? El mundo de la belleza sugiere la laminación de pestañas, una técnica que las engrosa de forma natural con un suero que contiene vitaminas y sustancias como la queratina, y que se deja actuar durante una hora aproximadamente.

Tratamiento de belleza para Acuario

Personas sociables y de buen corazón, los Acuario también se sienten naturalmente atraídos por todo lo atípico. Como la manicura francesa inversa, que invierte el sentido del nail art clásico, neutralizando la punta con un esmalte nude y aplicando colores más vivos en la base hasta el lecho ungueal.

Tratamiento de belleza para Piscis

Piscis cierra el círculo del zodiaco. Son amables y románticos, aunque viven a merced de sus propias inseguridades ligadas al juicio de los demás. Pero, por suerte, todo lo que se necesita para ganar un poco de confianza en uno mismo es muy poco, como una piel que se despierta por la mañana brillante y firme. Una magia que también puede ocurrir gracias a la oxigenoterapia, la técnica que consiste en suministrar un flujo de oxígeno presurizado en frío, capaz de aumentar la producción de colágeno y elastina en la piel del rostro