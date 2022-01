Horóscopo chino 2022: Predicciones en salud, dinero y amor según tu signo del zodiaco

Nada mejor que empezar 2022 teniendo bien claras todas las predicciones en salud, dinero y amor (sobre todo en salud). Por eso, además de habernos estudiado al dedillo el horóscopo de 2022, toca empaparse de una de las tradiciones más ancestrales y que cada vez cobra más peso y relevancia en España: el horóscopo chino.

Con independencia de si has recurrido a los rituales de Fin de Año más clásicos o de si te has vestido según tu signo del zodiaco para recibir 2022, estos días toca empaparse de las predicciones del horóscopo chino y no dejar nada al azar. En cuestión de suerte, siempre es mejor tenerlo todo controlado.

Si has oído hablar del Año Nuevo Chino, sabrás que no funciona de la misma forma que el nuestro, de ahí que su horóscopo sea completamente diferente al nuestro. Antes de adentrarte en las predicciones del horóscopo chino debes saber que en 2022, el ciclo zodiacal comienza el 1 de febrero, día en el que llegará a su fin el año del Buey de Metal. En este mismo 1 de febrero, dará comienzo el año del Tigre de agua, representante de la fuerza, la protección y la valentía, extendiéndose hasta el 21 de enero del 2023.

¿Cuál es tu animal en el horóscopo chino?

La Rata : sus características principales son la astucia y el carisma. Suelen ser, además, muy organizados. Es el animal de los nacidos en los años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

: sus características principales son la y el carisma. Suelen ser, además, muy organizados. Es el animal de los nacidos en los años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. El Buey: personas sensatas y tranquilas , con gran tenacidad para conseguir sus objetivos. Es el animal de los nacidos en: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

personas y , con gran tenacidad para conseguir sus objetivos. Es el animal de los nacidos en: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. El Tigre: se asocian con el poder y suelen dejarse llevar por los instintos . Son consideradas personas trabajadoras y apasionadas nunca tiran la toalla ante la adversidad. Incluye a los nacidos en: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

se asocian con el y suelen dejarse llevar por los . Son consideradas personas trabajadoras y nunca tiran la toalla ante la adversidad. Incluye a los nacidos en: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. El Conejo: se trata de personas bondadosas y sensibles aunque pueden ser evasivas ante los problemas. Son las nacidas en: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

se trata de personas y aunque pueden ser evasivas ante los problemas. Son las nacidas en: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. El Dragón: empáticos y de gran nobleza . Es uno de los favoritos del zodíaco chino, aunque a veces pueden pecar de vanidosos . Comprende a los nacidos en: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

y de gran . Es uno de los favoritos del zodíaco chino, aunque a veces pueden pecar de . Comprende a los nacidos en: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 La Serpiente: personas curiosas y sabias además de muy eficientes. Pueden ser, en ocasiones, algo posesivas . Incluye a los nacidos en: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

personas y además de muy eficientes. Pueden ser, en ocasiones, algo . Incluye a los nacidos en: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025. El Caballo: son cariñosos y atentos con los demás. Suelen tener buen sentido del humor aunque son un poco impacientes . Los años de nacimiento son: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

son y con los demás. Suelen tener buen sentido del humor aunque son un poco . Los años de nacimiento son: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026. La Cabra : se trata de personas honradas y muy sinceras pero a veces pueden ser un poco pesimistas ante los problemas de la vida. Los años de nacimiento para este animal son: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

: se trata de personas honradas y muy sinceras pero a veces pueden ser un poco pesimistas ante los problemas de la vida. Los años de nacimiento para este animal son: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027. El Mono: no les gusta la rutina, por lo que necesitan estar en constante movimiento y buscando cosas nuevas que hacer . Suelen ser algo egocéntricos y presumidos. Es el animal de los nacidos en: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

no les gusta la rutina, por lo que necesitan estar en constante y buscando . Suelen ser algo y presumidos. Es el animal de los nacidos en: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028. El Gallo: son personas enamoradizas , valientes y comunicativas . A veces pecan de ser muy testarudas . Sus años de nacimiento son: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

son personas , valientes y . A veces pecan de ser muy . Sus años de nacimiento son: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029. El Perro: muy familiares y afables, además de odiar las injusticias. Pueden llegar a ser muy negativos . Comprende a los nacidos en: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030.

muy y afables, además de odiar las injusticias. Pueden llegar a ser muy . Comprende a los nacidos en: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030. El Cerdo: son muy generosos y reflexivos pero pueden caer fácilmente en cualquier manipulación, ya que son muy crédulos.

Horóscopo chino 2022: Tigre

Además del animal protagonista del año, el Tigre se verá beneficiado este 2022, pues en el camino comenzarán a presentársele nuevas ofertas de trabajo e incluso propuestas de viajar al extranjero. Sin embargo, no son las únicas formas en las que comenzarán a llegar los cambios.

Pues el horóscopo predice que este signo tendrá que tomar muchas decisiones igual de importantes a lo largo del año, pero como uno de los elementos que caracteriza al Tigre de Agua, es que debe ser paciente y meditar una decisión para posteriormente ir de lleno a por ella y resultar triunfador.

Horóscopo chino 2022: Rata

Ojo con el dinero, pues llegará en forma de recompensa a lo largo del año, por lo que tendrás una preocupación menos. Además, el año augura prosperidad en el aspecto laboral, así que si tienes un proyecto en mente es momento de presentarlo con tus superiores o ponerlo directamente en marcha, pues tienes todo a tu favor.

Horóscopo chino 2022: Conejo

Las personas nacidas bajo este signo deberán acostumbrarse rápidamente a los cambios que vienen, todos son muy positivos; aunque deberán ser asertivos con sus decisiones ya que, de no tomar el riesgo, podrían quedarse estancados. De hacer lo correcto, también mantente preparado para conocer a nuevas personas, que llegarán a tu vida con otras propuestas entre las que destacan las sentimentales.

Horóscopo chino 2022: Dragón

Tras varios momentos de crecimiento laboral y económico, este 2022 llega como anillo al dedo para preocuparse y profundizar en su bienestar tanto físico como emocional; en cuanto al dinero, las personas de este signo no se verán tan afortunadas. A pesar de ello, las ganas por conocer a nuevas personas y convertirse en los protagonistas de todas las reuniones no desaparecerán.

Horóscopo chino 2022: Serpiente

Prepárate para decirle adiós a todo lo tóxico que te rodea, pues el Tigre de Agua ayudará a que todo lo que no te causa bienestar desaparezca de tu vida, pero no olvides cada lección aprendida para darle paso a un crecimiento personal.

Horóscopo chino 2022: Caballo

El 2022 estará lleno de cambios positivos en todos los aspectos y al igual que la mayoría de los signos, debes estar preparado para tomar decisiones importantes, pues con éstas se pondrán a prueba tus capacidades y habilidades. Además, también se abren las puertas a viajar el extranjero para crecer laboralmente o para estudiar.

Horóscopo chino 2022: Cabra

La cabra es uno de los signos que se verán más afectados en el 2022, pues el Horóscopo Chino adelanta que habrá algunos obstáculos a superar en el trabajo.

Horóscopo chino 2022: Mono

Este año todos tus proyectos y metas por fin darán resultados, en caso de que aún no hayas avanzado en este aspecto, es momento de planificar y comenzar a desarrollar los planes, pues todo el esfuerzo dará frutos positivos que además del éxito, dejarán una gran recompensa económica. Mientras que en el lado social, destacarás gracias a un intenso interés en las nuevas experiencias y conocer personas.

Horóscopo chino 2022: Gallo

Es momento de que aprendas a trabajar en equipo y reconozcas que no puedes hacerlo todo por tu cuenta, se vale pedir ayuda y eso te traerá varios beneficios en tus proyectos personales. El premio por aceptar o solicitar apoyo de terceros será un incremento en tus ingresos.

Horóscopo chino 2022: Perro

Aunque parezca o temas estancarte, debes reconocer que se requiere de tiempo para cambiar de aires. Previo a ello, deberás darte la oportunidad de conocer a los que ya te rodean.

Horóscopo chino 2022: Cerdo

El segundo signo menos afortunado para el próximo año es el cerdo, pues para conseguir lo que desean deberán trabajar más que el resto de los signos, principalmente en el aspecto laboral, por lo que si tienes un proyecto en mente, deberás esperar para ponerlo en marcha.