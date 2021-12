Cómo vestir en Fin de Año según tu signo del zodiaco.

A la hora de buscar el perfecto look de Fin de Año hemos tenido en cuenta todo tipo de aspecto, desde las tendencias de este año, hasta el tipo de maquillaje por el que vamos a apostar. Aunque lo realmente importante a la hora de dar con el mejor look de Fin de Año es tener en cuenta los signos del zodiaco y así, además, estar apostando por hacer un llamamiento a la buena suerte. Sobre todo si eres de las que ya ha consultado el horóscopo para 2022 un millón de veces y vas a recurrir a todo tipo de rituales de Fin de Año con los que atraer a la buena suerte.

El caso es que según tu signo del zodiaco, deberás vestir de una forma un otra en Fin de Año para marcarte el mejor look y, sobre todo, hacer gala de tu personalidad a través de tu ropa. Porque no es lo mismo el carácter pasional de Aries, que el atrevimiento de Géminis o lo llamativo de de Libra.

Como cada signo del zodiaco tiene su propia forma de ser y su personalidad, cabe esperar que cada uno de ellos tenga su propio look para Fin de Año. Basándonos en las características de cada signo del zodiaco y teniendo en cuenta cuáles son las tendencias más marcadas de esta temporada, hemos elaborado una guía práctica para saber cómo te tienes que vestir en Fin de Año según tu signo del zodiaco.

Look de Fin de Año para Aries

Los looks de Aires suelen ser bastante cañeros, algo que va perfectamente con su personalidad. A las nacidas bajo este signo les gusta hacer ruido por donde pasan, por eso los tacones son uno de los imprescindibles para las fiestas de Navidad. Como Fin de Año se antoja la noche más especial del año, si eres Aries, apuesta por ese vestidazo ajustado que tienes en el armario y cálzate los tacones más altos que tengas en el zapatero. Entra en 2022 haciendo sonar tus pasos, Aries.

Look de Fin de Año para Tauro

Géminis, eres la funcionalidad en tus outfits, pero la noche de Fin de Año no está hecha para tanta sobriedad y colores neutros. Apuesta por tendencias que no te pondrías en tu día normal: lentejuelas, terciopelo, plumas... (Todo muy en tendencia esta Navidad, por cierto). Serás la sensación de la fiesta de Fin de Año porque nadie esperará verte así.

Look de Fin de Año para Géminis

Géminis, tu personalidad alegre es uno de tus mejores dones, por eso debes reflejarlo con tu look de Fin de Año. Si ya llamas la atención por tu personalidad alegre, qué mejor que un look de lentejuelas para Fin de Año que refleje bien tu personalidad y forma de ser.

Look de Fin de Año para Cáncer

Cáncer, eres la elegancia personificada y eso se debe notar en tu look de Fin de Año. Tu estilo y glamour son dignos de alfombra roja, así que nada mejor que apostar por un vestido tipo cóctel en tonos pastel y el que los complementos sean los que destaquen. Recuerda que tu peinado y maquillaje deben estar a la altura de esa elegancia.

Look de Fin de Año para Leo

Si hay un color que defina la Navidad, ese es el rojo y si hay un tono que vaya mejor a la personalidad de Leo ese es, sin duda, el rojo. Apasionada y fuerte, la personalidad de Leo bien merece que apuestes por un vestidazo de color rojo y, para completar, lo combines con accesorios en dorado o verde.

Look de Fin de Año para Virgo

Virgo,la apuesta de look de Fin de Año que debes hacer pasa por darle especial protagonismo a los complementos. Juega con un vestido básico de fondo de armario y márcate el lookazo de Fin de Año con unos buenos complementos, zapatos, maquillaje, peinado e incluso manicura.

Look de Fin de Año para Libra

Quien tiene una amiga Libra sabe que la locura y la diversión están más que asegurados y eso es algo que se debe reflejar en el look de Fin de Año de los nacidos bajo este signo. Libra, si quieres que tu estilismo sea un reflejo de tu forma de ser, apuesta por un vestido con colores brillantes, chillones y atrevidos. También puedes apostar por un vestido plateado y destacar huyendo de los clásicos dorado y rojo.

Look de Fin de Año para Escorpio

La personalidad de los Escorpio, a veces, puede ser algo oscura, aunque los nacidos bajo este signo viven en una constante lucha interna por mantener a flote su lado luminosos. La mejor forma de expresar esa dualidad es apostando por un look de Fin de Año total black y meterle una nota de color con alguna prenda o complemento. Un traje dos piezas de color negro y unos tacones rojos puede ser una muy buena opción de look de Fin de Año para Escorpio.

Look de Fin de Año para Sagitario

El look de Fin de Año de una mujer Sagitario debe estar teñido de color. Las mujeres nacidas bajo este signo suelen apostar por estilismo muy estudiados y nunca dejan nada al azar. Por eso, el mejor look de Fin de Año para una Sagitario para por algo muy atrevido. Unos pantalones pitillo negro con una blusa con mangas súper abullonadas, plumas y lentejuelas, ese es el look de Fin de Año perfecto para Sagitario.

Vestido de Fin de Año para Capricornio

Capricornio ha descubierto la moda comfy y de ahí no hay quién la saque, pero el look de Fin de Año debería ser un poquito más elaborado. Nada como un pantalón de pinza y una blusa blanca para un look de Fin de Año súper cómodo y elegante. Eso sí, dale un toque festivo al look de Fin de Año con los accesorios.

Look de Fin de Año para Acuario

Fin de Año es el momento perfecto para sacar del armario todas las blusas satinadas y vaporosas. La mejor manera para apostar por ellas en un look de Fin de Año para una Acuario es combinándola con unos pantalones wide leg con el tiro muy alto y un cinturón con maxi hebilla.

Vestido de Fin de Año para Piscis

Quizás Piscis sea el signo del zodiaco que más disfrute la noche de Fin de Año porque para los nacidos bajo este signo es la noche más especial y mágica del año. Por eso, las Piscis deberán sacar del armario el vestido más lady que tengan y recibir el año con un look de Fin de Año estilo princesa.