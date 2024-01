Encargado e clausurar We Love Flamenco, Iván Campañana debutaba en la pasarela reflejando un nuevo espíritu creativo. La semana de Feria, desde el alumbrado hasta los fuegos artificiales, sirven de recorrido a su colección en la que se observan propuestas pensadas para cada momento de la festiva primavera andaluza. Desde looks más rompedores en negros y pedrería (destaca una chaqueta ajustada con hombreras), a otros más vaporosos en los que los lunares son protagonistas de trajes dos piezas o pantalones, para rematar con un bloque de diseños en cristales que recuerdan al arte de Gaudí. Texturas exclusivas, pedrerías, gasas, organzas bordadas y cristal presentan a una mujer sofisticada llena de sensualidad y con un nuevo look flamenco. Un debut por todo lo alto.