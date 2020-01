Miércoles de Viva by We Love Flamenco 2020, la jornada solidaria y de firmas emergentes

La hermana pequeña de We Love Flamenco vuelve en 2020 a su lugar de origen, y es que tras dos años celebrándose por separado, en la octava edición de We Love y la cuarta de Viva by WLF, vuelven a unirse, integrándose en el calendario de la pasarela.

Los desfiles del miércoles de We Love Flamenco

El miércoles 15 de enero es un día muy especial, y es que empieza con el ya tradicional desfile de la Fundación Sandra Ibarra, a la 13.00 horas. Las modelos, que lucen trajes de flamenca de diferentes diseñadores de We Love Flamenco, son mujeres que luchan contra el cáncer. Un año más derrochan fuerza y energía positiva la pasarela. Los fondos recaudados de la taquilla van dirigidos para apoyar la investigación contra esta enfermedad en el Hospital Virgen Macarena.

A las 16.30 horas tendrá lugar la final del Concurso de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco, organizado por GO¡ Eventos y Prodetur-Turismo de Sevilla. Los seis finalistas mostrarán sus colecciones ante el jurado, formado por profesionales de la moda y colaboradores del evento: Laura Ponte (modelo, actriz y organizadora), Laura Sánchez (modelo y diseñadora), Álvaro Castejón y Arnaud Maillard (de la firma Alvarno), Juan Boleco (diseñador), Tony Benítez (diseñador), Rocío Olmedo (diseñador), Teresa Galán (periodista de moda del Diario de Sevilla), Amador Sánchez (Prodetur), Amelia Romero (Holea Huelva) y Pablo Valero (Wella Professionals).

A las 18.30 horas comienzan los desfiles de las diferentes firmas de moda flamenca participantes en Viva by We Love Flamenco. En primer lugar, Errepé, la marca de trajes de flamenca industriales de la diseñadora Rocío Peralta que presenta su colección 'Campestre' y Engalana, con su colección 'Mírame a los ojos', que además tiene un componente solidario, y es que forma parte del proyecto PADIS de inserción laboral para personas con discapacidad que han participado en la confección de los diseños.

A las 19.30 horas la diseñadora Carmen Acedo expone su nueva línea comercial de trajes de flamenca por talla, una colección llamada 'Alfarera'. Javier León será el siguiente en mostrar sus diseños, inspirados en la década de los 80, en una presentación ecléctica llamada 'A mí, plin'.

Alba Calerón presenta 'Florecer' a las 20.30 horas, 14 diseños que respiran el aire de los patios andaluces. Le sigue Antonio Arcos, y su colección 'POSE', llamada como una conocida serie de Netflix, en la que se inspira para crear sus trajes.

La jornada termina con el desfile de Rosa León y sus 'Círculos que son lunares', la ganadora del programa de TVE Maestros de la Costura llenará de color la pasarela de Viva by We Love Flamenco, a las 21.30 horas.