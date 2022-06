Los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza, en imágenes

Han servido de broche de oro al proyecto Andalucía, destino de moda, impulsado por GO! Eventos y Comunicación en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, y ha reunido en Jerez a personalidades de todos los ámbitos. Así, la primera edición de los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza no sólo han servido para ensalzar la moda andaluza y reconocer el talento y la artesanía regional, también para aglutinar a profesionales del sector, celebrities e influncers en una gala celebrada en Jerez en donde la moda flamenca en particular y la andaluza en general estuvieron muy presentes.