Pol Núñez, Pepa Garrido y Ana Ferreiro, trío femenino en la segunda jornada de We Love Flamenco 2021

La moda flamenca tiene como protagonista indiscutible a la mujer. Ya sea para lucir las nuevas propuestas en trajes de flamenca o para ser las artífices de todas las novedades del traje regional más internacional de la historia. La de este jueves ha sido una jornada de desfiles en la pasarela We Love Flamenco en el que la mujer ha cobrado especial protagonismo. Pol Núñez, Pepa Garrido y Ana Ferreiro, tres firmas capitaneadas por mujeres, han sido las encargadas de llevar sus propuestas flamencas a la segunda jornada de We Love Flamenco 2021, que no inauguró su IX edición con Rocío Peralta y Foronda.

De nuevo con desfiles virtuales en el Hotel Alfonso XIII (que pueden seguir a través de su canal de Youtube), la segunda jornada de We Love Flamenco ha estado protagonizada por las tendencias boho a las que Pol Núñez nos tiene acostumbradas. Después de 25 años en la moda flamenca (el pasado año celebraban su cuarto de siglo sobre la pasarela), la firma de la que es responsable Delia Núñez sigue manteniendo ese espíritu bohemio y flamenco del que beben todos sus diseños.

Encargada de cerrar los desfiles, Pepa Garrido ha llevado la esencia más flamenca a We Love Flamenco, mientras que Ana Ferreiro, ganadora del concurso de diseñadores noveles WLF 2019, ha desfilado por segundo año consecutivo como diseñadora profesional.

Vuelo y caída en los diseños de inspiración marroquí de Ana Ferreiro

Ana Ferreiro ya se consagró en la pasada edición de We Love Flamenco como la diseñadora profesional que es. Su propuesta apostaba por la mezcla cultural entre Andalucía y Marruecos y el resultado era Tetuán, una colección en la que los diseños llenaban a la flamenca tradicional de estampados étnicos.

Sus flamencas vaporosas han lucido diseños espectaculares con brillos y aplicaciones en pedrería y en los que el vuelo y la caída han sido los absolutos protagonistas. Los tonos empolvados han teñido unos diseños en los que los patrones sueltos y los cortes sencillos han sido la principal apuesta de la más que consagrada diseñadora.

Mucho color y un mensaje de esperanza

Este año es la segunda vez que la diseñadora muestra sus propuestas en We Love Flamenco. Ganadora del concurso de diseñadores noveles WLF 2019, Ana Ferreiro ha querido lanzar un mensaje de esperanza al resto de diseñadores y artesanos de la moda flamenca.

"Tenemos que seguir luchando, los buenos tiempos seguro que llegarán. No he pensado ni por un momento en tirar la toalla", ha asegurado la diseñadora en una conversación con Laura Sánchez, directora de We Love Flamenco. Ana Ferreiro, que "confía en que el 2021 sea un camino más suave y bonito, ha asegurado también que "aunque todavía queda un poquito, tiene pensada su colección para cuando vuelvan las ferias y romerías". "Será algo con mucho colorido y muy alegre; necesitamos llevar eso a la pasarela", ha añadido.

Las flamencas boho de Pol Núñez

El año pasado cumplían 25 años en la moda flamenca y lo celebraban con la colección Sólo son 25, que la firma Pol Núñez presentaba en We Love Flamenco. La colección, que hacía un repaso por todas las etapas que ha vivido la firma, pero sin perder su esencia.

En esta nueva edición de WLF hemos podido volver a ver los vestidos asimétricos y llenos de colorido, en los que se entremezclan lunares y estampados florales y al más puro estilo Pol Núñez. Todo un éxito en la pasada edición, los mantoncillos en punto de cruz han vuelto a verse en las flamencas de Pol Núñez, al igual que el espectacular mantón en patchwork del que ya nos enamoramos en la pasada edición.

A las faldas con mucha caída y movimiento de Pol Núñez también hay que añadirla las mangas vaporisas y la mezcla de tejidos para dar como resultado a una flamenca completamente diferente y que fusiona sus raíces con la inspiración más boho. La vanguardia ha vuelto a estar presente en la reinterpretación que la firma hace de la bata de cola. Un diseño de corte evasé y manga a la sisa de color blanco y con lunares rojos en el que de nuevo la caída y el vuelo ha sido protagonista.

Una nueva línea de negocio para Pol Núñez

Tras finalizar el desfile, Delia Núñez, responsable de la firma, se ha mostrado fuerte y esperanzada en su entrevista con Laura Sánchez y con toda su energía puesta en su nuevo proyecto. "Estoy haciendo una línea de hogar pero no es una alternativa por la ausencia de ferias y romerías. Cuando haya Feria de Abril, también la mantendré", ha avanzado Delia Núñez. En cuanto a las miras a una nueva colección, llegado el momento, Delia Núñez asegura "tener a sus flamencas latentes en la incubadora".

Esencia flamenca en Pepa Garrido

Encargada de clausurar los desfiles de la segunda jornada, Pepa Garrido ha llevado la esencia más flamenca a la pasarela. La reinterpretación de los estampados y diseños más significativos es todo un acierto en una colección que apuesta por los cortes sencillo para resaltar la figura femenina.

Grandes pendientes, rosas sobre la cabeza y mantocillos cruzados complementaban unos diseños en tonos saturados y en los que los tejidos ligeros han sido los protagonistas. Una flamenca ligera y sutil es la que plantea Pepa Garrido en unos diseños que evocan la primavera y las noches de cante y guitarra. El color es protagonista en una colección en la que no han faltado los diseños más flamencos, los mantoncillos en pico y la tradición más a la vanguardia.

Moda de calle en el taller de Pepa Garrido

Finalizado el desfile, Carmen Cañaveral, directora creativa de Pepa Garrido, ha mantenido una entrevista con Laura Sánchez en la que también se ha mostrado esperanzada. "Es el segundo año que nos vamos a quedar sin Feria de Abril; pero, al final, tarde o temprano, la habrá", ha comentado.

Por el momento, la moda de calle con muchas reminiscencias flamencas es lo que se está cociendo en el taller de Pepa Garrido, quien no se olvida de las flamencas y ya piensa en posibles futuras colecciones. "Ideas hay muchísimas, tengo mil cosas apuntadas y más que surgirán", ha asegurado Carmen Cañaveral.

