Clases de maquillaje y trucos para combinar complementos para la Feria de Abril gratuitas en Sevilla Factory de Dos Hermanas

La cuenta atrás ha comenzado. El albero ya se respira, los volantes se pasean por la calles en un ir y venir de trajes de flamenca que van de las tiendas a las casas de sus respectivas dueñas y las sevillanas se preparan para una de las semanas más esperadas del año: la Feria de Abril. Pero este año, hay una cita en el calendario que anticipa la semana de farolillos y que llega para que puedas hacer más fácil rematar tu perfecto look de flamenca. El próximo jueves 24 de abril, Sevilla Factory (Dos Hermanas) se convierte en el epicentro de la moda flamenca con una masterclass de la mano de Aurora Muñoz, farmacéutica y experta en belleza y moda flamenca.

A partir de las 18:00 y hasta las 19:30, el centro comercial se transformará en un auténtico espacio de inspiración donde tradición y vanguardia se darán la mano para ayudarte a conocer de primera mano las propuestas beauty más interesantes para la Feria de Abril, y también cómo combinar los complementos. Tenemos claro que un traje de flamenca sólo está rematado con el maquillaje adecuado, el mantón bien colocado y un peinado favorecedor. Por eso, esta sesión no es sólo un planazo de tarde, sino una guía práctica para estar perfecta en el Real.

La masterclass es completamente gratuita y abierta hasta completar aforo. No sólo aprenderás a maquillarte para lucir una piel luminosa y duradera durante toda la jornada —sí, incluso después de una tarde entera bailando sevillanas—, sino que conocerás las últimas tendencias en colocación del mantoncillo, el accesorio que cada año cobra más protagonismo, y los complementos que elevan tu estilismo al máximo nivel.

Un look de flamenca comienza con una piel perfecta

Aurora Muñoz, conocida en redes como @auromuoz, lleva años compartiendo su pasión por la belleza. Su experiencia en el mundo del flamenco y el maquillaje la ha convertido en una voz de referencia para muchas mujeres que buscan un look de raíces, favorecedor y resistente a todo lo que dura una jorada de Feria

Durante la masterclass, Aurora Muñoz desvelará sus trucos profesionales para conseguir una piel bonita, jugosa y luminosa, clave para que el maquillaje no sólo se vea natural sino que también aguante el calor, el albero y los rebujitos. Desde la preparación previa del rostro hasta los productos imprescindibles para que tu maquillaje dure todo el día, sin necesidad de retoques. Todo explicado con sencillez y cercanía, para que puedas repetirlo tú misma en casa.

Además, todos los asistentes recibirán muestras beauty exclusivas, cortesía de la tienda Aromas del centro comercial, para poner en práctica lo aprendido y terminar de completar su neceser feriante con lo último en cosmética.

Las claves para combinar los complementos en el traje de flamenca

Pero el maquillaje no es lo único que importa, los detalles marcan la diferencia. Por eso, Aurora también se centrará en una parte fundamental de cualquier look de Feria: cómo colocar bien el mantón. ¿Qué tipo de mantón usar según el escote de tu traje? ¿Cómo anudarlo sin que se mueva? ¿Qué colores combinan mejor? ¿Dónde colocar la flor si llevas flequillo o recogido? Todas estas preguntas —y muchas más— tendrán respuesta en esta cita imprescindible. Y para que no te pierdas detalle, habrá mantones y flores disponibles durante la sesión, aunque también podrás llevar tus propios complementos si lo prefieres. Si te enamoras de algún accesorio (algo bastante probable), podrás llevártelo directamente en la tienda Aires de Feria, ubicada en el mismo centro comercial.

Un planazo para sentir la Feria de Abril antes de pisar el Real

No hace falta esperar al alumbrao para empezar a vivir la Feria de Abril. La masterclass de Aurora Muñoz en Sevilla Factory es mucho más que un taller de belleza: es una experiencia completa pensada para prepararte de pies a cabeza. Aprenderás a realzar tu estilo, a combinar con acierto y a hacer de cada look de flamenca la máxima expresión de tu personalidad.

Además, es la excusa perfecta para pasar una tarde diferente entre amigas, resolver dudas que siempre surgen en los preparativos y salir con el estilismo (casi) listo para uno de los eventos más importantes del calendario sevillano.