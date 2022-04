Cómo acertar con el traje de flamenca en la Feria de Abril de Sevilla 2022

A estas alturas y con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina tienes más que preparado tu traje de flamenca. Has planchado ese eterno traje de flamenca rojo que ahora sabes combinar a la perfección, te has hecho un nuevo vestido que te queda como un guante porque has sabido elegir el traje de flamenca según la forma de tu cuerpo y ya sólo te queda ultimar un par de detalles.

Te has empapado de todas las tendencias en moda flamenca, has visto todos los desfiles de We Love Flamenco y SIMOF y te sabes al dedillo las colecciones de todos los diseñadores, pero después de dos años huérfanos de albero y farolillos te han surgido dudas sobre qué se lleva para ir a la Feria de Abril y como acertar con el traje de flamenca este 2022. Sobre todo a la hora de apostar por una determinada hechura o una combinación de colores.

Analizando, no sólo las tendencias en moda flamenca, sino las propias raíces y la esencia del traje regional más a la moda, te contamos cómo acertar con el traje de flamenca esta Feria de Abril de Sevilla 2022. Desde cómo llevar el traje de flamenca a cómo combinar el mantoncillo, pasando por la flor y los complementos.

Cómo acertar con el traje de flamenca para ir a la Feria de Abril

Las pasarelas de moda flamenca han sido el mejor escaparate para descubrir las tendencias de esta temporada, pero no es lo mismo vestirse para desfilar que para ir a la Feria de Abril. En ese sentido, esta temporada flamenca toca hacer una reivindicación por lo clásico. Ya lo hemos visto en la fuerte presencia del trío de color más flamenco (rojo, negro y blanco) y ahora toca experimentarlo a través de las hechuras.

Hay que tener en cuenta el contexto para enmarcar el traje de flamenca. Por regla general, la Feria de Abril, a pesar de lo innovadoras que resultan las tendencias vistas en pasarela, es clásica, por lo que se recomienda llevar un vestido de ese corte.

Aunque los estampados y los tonos lisos han pisado fuerte durante las últimas temporadas, para esta Feria de Abril los verdaderos protagonistas serán los lunares. Eso sí, no demasiado grandes.

Como se ha podido ver tanto en We Love Flamenco como en SIMOF, el contraste entre tonalidades aparentemente inconexas es una tendencia que pisa fuerte esta Feria de Abril y todo un acierto entre las que buscan innovar con las combinaciones. De ahí que para acertar con el traje de flamenca invitemos a jugar con las tonalidades y mezclar cálidos y fríos, siempre buscando el equilibrio.

En cuanto a la hechura, quizás el talle bajo estilice mucho más, pero esta temporada flamenca el alto está de moda. A la hora de subir el talle hay que tener en cuenta la altura de la mujer, ya que elevar el talle disminuye la propia estatura. Además, también hay que tener en cuenta los volantes, el volumen y la caída, las dos vertientes antagónicas que harán que un traje de flamenca se luzca de una manera u otra.

A pesar de que el volumen ha sido siempre caballo ganador, para esta Feria de Abril se imponen los diseños con caída y vuelo, mucho más cómodos y elegantes. Aunque, el verdadero secreto para triunfar con el traje de flamenca es que nosotras llevemos el traje y no el traje a nosotras.

Cómo acertar con el mantoncillo esta Feria de Abril

El aliado del traje de flamenca. Capaz de dar vida al más soso de los trajes, el mantoncillo se ha revitalizado en los últimos años. Atrás quedó lo monocromático para dejarle paso a los estampados. El mantón bordado dejó de verse durante muchos años por la Feria de Abril, quizás por miedo a perderlo. Pero ahora está muy de moda, algo que se ha visto en la mayoría de las colecciones propuestas en We Love Flamenco y SIMOF.

Recomendamos tener en cuenta la fuerza que el traje de flamenca tenga por sí solo a la hora de colocar el mantoncillo. Si el traje tiene personalidad propia, ya sea por sus colores o por el estampado, es mejor apostar por un mantoncillo más sencillo. La clave está en jugar al contraste entre lo sencillo y lo minimalista para no caer en el barroquismo más exagerado.

A la hora de colocarlo siempre se puede apostar por el clásico mantoncillo en pico, aunque el verdadero acierto es jugar con el escote y el cuello. Es decir, se puede colocar el mantoncillo haciendo el pico en el escote y abriéndolo un poco para conseguir el efecto tan favorecedor de cuello más largo. Desaconsejamos por completo llevarlos como si fueran un pañuelo o a la cadera. Las que busque experimentar, siempre podrán cruzarlo al talle, que era la forma primigenia de llevarlo y que ahora vuelve a estar de moda..

Cómo elegir los complementos para el traje de flamenca

Menos siempre es más, por eso recomendamos apostar por un determinado complemento y darle a éste todo el protagonismo. Aunque la maxi flor siempre es la tónica dominante, ésta ha evolucionado y ya se ven ramilletes o pequeñas coronas, pero no hay que abusar con la innovación. Siempre se debe buscar el equilibro con el rostro de la mujer y que vaya favorecida. Una sola flor con una peina es un acierto seguro. Al igual que la mujer debe ser la que lleve el traje y no al contrario, también deberá ser la mujer la que destaque, no la flor.

En cuanto a la peina y los peinecillos, recomienda su uso, pero siempre de forma discreta, sin que la cabeza de la mujer parezca una vitrina en la que se exponen todos los complementos. Lo mismo ocurre con los pendientes, que pueden ser grandes porque la moda flamenca lo permite, pero sin excederse en tamaño u ornamentación.

Aunque lo realmente importante es saber jugar con los colores y su combinación. No todo debe moverse en la misma gama cromática, se pueden utilizar colores complementarios e incluso contrapuestos. Recomendamos apostar, sobre todo en el caso de la flor, por tonalidades naturales, nada de artificios o colores que no existan en la naturaleza.

Recomendaciones para acertar con el traje de flamenca

Lo más importante es recordar que el traje de flamenca es un estilismo en el que todo se complementa. A diferencia de la mantilla que vimos en Semana Santa, donde ella es la única protagonista, el traje de flamenca permite darle el protagonismo al vestido, a la flor, al mantoncillo o incluso al maquillaje.

Todo dependerá de cómo sea el traje de flamenca. Si es muy sencillo, el protagonismo lo tendrá el mantoncillo, que tendrá un diseño mucho más llamativo. Si tanto traje de flamenca como mantoncillo son sencillos, la flor y los pendientes deben ser más espectaculares. Hay que elegir un protagonista en el estilismo y apostar por él, no puede resaltar todo, esa es la clave.

Como últimos consejos, recomendamos llevar la flor siempre arriba y a la hora de apostar por un determinado peinado, aconsejamos decantarse por los recogidos bajos, una cola baja o una trenza de espiga (en el caso de tener una buena melena de la que poder presumir.