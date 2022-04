Imprescindible: Un traje de flamenca rojo para la Feria de Abril

Desde que terminaran las pasarelas de moda flamenca lo tenemos muy claro: el traje de flamenca rojo es el imprescindible para la Feria de Abril 2022. Con independencia de cuáles son las tendencias en moda flamenca para la Feria de Abril, un traje de flamenca rojo siempre es un acierto.

Aunque este año ha quedado bastante claro que el rojo es el verdadero color por el que apostar a la hora de hacernos el traje de flamenca. Tanto es así, que este color se convierte en el protagonista de las combinaciones más arriesgas y es la estrella de las propuestas para el traje de flamenca que las niñas lucirán en la Feria de Abril 2022.

A la hora de elegir el diseño de nuestro traje de flamenca son muchos los aspectos a tener en cuenta. Aunque uno de los que más nos suele preocupar es encontrar un diseño que se adapte perfectamente a nuestro cuerpo, lo que en realidad debe preocuparnos es el color del traje de flamenca. Cada temporada vemos cómo unas tonalidades parecen destacar por encima de otras, al igual que los estampados.

Clásico y atemporal donde los haya, el rojo es el mejor color para que nuestro traje de flamenca sea una apuesta segura y las pasarelas de moda flamenca nos han dado buena cuenta de que este color, sobre todo para esta Feria de Abril, es una apuesta más que segura.

Si tienes dudas sobre cómo hacerte el traje de flamenca, si el color rojo será una buena elección y, sobre todo, si decantarte por esa tonalidad es una buena idea para que tu traje de flamenca sea siempre un diseño actual, estas son las razones por las que un traje de flamenca rojo es un imprescindible para la Feria de Abril 2022.

El rojo en un traje de flamenca nunca pasa de moda

Da igual la temporada y si es moda en general o moda flamenca en particular, el rojo es un color que nunca pasa de moda, por lo que decantarte por esta tonalidad a la hora de hacerte el traje de flamenca es asegurarte de que tu diseño siempre se va a llevar.

El rojo es el eterno clásico para un traje de flamenca

Cuando hablamos de trajes de flamenca, de manera inconsciente siempre se nos viene a la mente el típico traje de flamenca de color rojo. La pintura costumbrista y la cartelería de las Fiestas de la Primavera tienen mucha culpa de que nos imaginemos los trajes de flamenca rojos. Los diseños en este color han sido sus grandes protagonistas, de ahí que sea un clásico de raíces y tradición. ¿Por qué si no iba a vestir de rojo la flamenca de Whatsapp?

El rojo es un color que sienta bien a todas las mujeres

A la hora de elegir el traje de flamenca no todas las mujeres pueden decantarse por las mismas tonalidades. La tonalidad de la piel es un factor determinante a la hora de elegir el color del traje de flamenca. No todos los colores son aptos para todas las pieles y eso puede desmotivarnos a la hora de elegir nuestro traje de flamenca. Puede que nos guste mucho un color, pero que no nos favorezca en absoluto. Con el rojo eso no ocurre, ya que sienta bien a rubias y morenas, a mujeres con la piel clara y a aquellas que la tienen más oscuras.

El rojo es un color que se adapta a todos los estampados

El color rojo tiene personalidad propia, pero no presenta una intensidad tan fuerte como otras tonalidades. En ese sentido, decantarse por un traje de flamenca rojo se antoja perfecto si, además, queremos jugar con los estampados. Un traje de flamenca rojo puede llenarse de lunares o flores sin que resulte demasiado excesivo porque es un color que se adapta a todos los estampados. Eso sí, a la hora de elegir si flores o lunares tendremos que tener en cuenta nuestra estatura para que el estampado quede vistoso.

El rojo es un color que puede teñir un traje de flamenca liso

De hecho, es una apuesta segura a la hora de elegir el traje de flamenca. Tenemos claro que el color rojo es atemporal, un clásico y un color que siempre favorece. Por eso, apostar por un traje de flamenca en rojo en una versión lisa es la mejor forma de sacarle partido a un diseño realmente favorecedor.

El rojo en un traje de flamenca es un color muy fácil de combinar

Saber combinar un traje de flamenca, si los colores son algo especiales, a veces resulta misión imposible. No es así en el caso del color rojo. Apto para combinar con un amplio abanico de colores, un traje de flamenca rojo es perfecto para lucirlo con negro, con verde, azul, rojo… Aunque nos gustan los trajes de flamenca rojos combinados en negros, la versión más clásica del traje de flamenca.

El rojo es apto para todos los diseños de trajes de flamenca

Al igual que ocurre con los estampados, los diseños que pueden teñirse de rojo son bastantes. El rojo es un color con personalidad propia, pero que no resultan demasiado llamativo como para no poder apostar por él en según qué diseños. Con faldas canasteras, con volantes de capa, con generosos escotes o con cuellos de barco, el rojo es apto para todos los diseños de trajes de flamenca.

Un traje de flamenca rojos siempre sale bien en la foto

Hacerse una foto vestida de flamenca es materia casi obligada y la forma de asegurarte de que siempre saldrás favorecida es decantarte por un diseño en color rojo. Sobre todo si se trata de una foto de día, cuando el juego de luces sacará tu lado más flamenco y tu vestido resaltará por encima de cualquier otro.

El traje de flamenca rojo es un buen fondo de armario

Mucho se habla de hacer inversiones para tener un buen fondo de armario, en general, y poco se menciona del fondo de armario flamenco. Al igual que siempre hay que tener en el armario un vestido negro, una blusa blanca y unos vaqueros, recomendamos tener un traje de flamenca rojo. Ya hemos dicho que es un color atemporal, clásico y que favorece a todas las mujeres, razones por las que se convierte en un fondo de armario indispensable.

El rojo es una tonalidad súper femenina

Una de las principales características de los trajes de flamenca que se llevan esta temporada es que, además de ser diseños atemporales, son muy femeninos y no hay un color que resalte más esa feminidad que el rojo.