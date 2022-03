Ideas para elegir el traje de flamenca de las niñas para la Feria de Abril 2022

Vestirse de flamenca forma parte de una especie de ritual que muchas experimentamos desde que somos pequeñas y del que muchas niñas han estado privadas estos dos últimos años. De ahí que esta Feria de Abril se antoje tan especial, de ahí que la ilusión de poder vestirse de flamenca entre las más pequeñas sea de dimensiones estratosféricas.

Por eso, pasarelas como We Love Flamenco contaron con su propio desfile de moda flamenca infantil, para que las más pequeñas recuperasen esa ilusión por poder volver a vestirse de flamencas y las madres tomasen los diseños como fuente de inspiración. Porque, a pesar de que la moda flamenca es genérica, lo que se lleva para ir a la Feria de Abril para las mayores no es lo mismo que para las niñas y es importante saber adaptar las tendencias a las más pequeñas.

Con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina, muchas andan ultimando detalles y buscando ideas para elegir el traje de flamenca de las niñas para ir a la Feria de Abril. A pesar de que los colores, sobre todo para las niñas, siempre suelen pertenecer a la misma gama cromática, hay que tener en cuenta las combinaciones de tonalidades, si se llevan más los lunares o las flores, si los volantes son de capa o si el talle se eleva un poquito para buscar la comodidad infantil.

Todas esas dudas se despejaron en el desfile infantil de We Love Flamenco, en el que participaron Pol Núñez, Carmen Acedo, Errepé, Pepa Garrido, Engalana, NOTELODIGO y Rocío Peralta y ahora condensamos para que tengas claras todas las propuestas en moda flamenca infantil y cojas ideas para el traje de flamenca con el que las niñas irán a la Feria de Abril 2022.

Rojo, el color del primer traje de flamenca

Que el rojo es el color más flamenco es una realidad que este año, que hemos vivido un regreso a las raíces, ha cobrado mucho más peso. Además, hay una ley no escrita que dice que el primer traje de flamenca de una niña debe ser rojo. Siempre un acierto, el rojo jamás pasará de moda y resulta súper favorecedor para las más pequeñas.

Blanco y negro con un toque de color

Siempre se ha pensado que el negro no es un color infantil y que, por supuesto, estaba desterrado por completo de la moda flamenca para las niñas. Como todas las creencias populares, ésta también ha sido eliminada. Este año los trajes de flamenca para las niñas apuestan por el negro y blanco y, además, le meten un toque de color para darle frescura a la tendencia. Diseños sueltos y fluido, en los que el blanco y el negro se convierten en protagonistas (casi siempre acompañados del rosa) se verán en esta Feria de Abril para ilusión de las más pequeñas.

Mantoncillos pequeños y cruzados al talle

A la hora de vestir a una niña de flamenca, además de que vayan monísimas, es importantísimo que estén cómodas. Las niñas no viven la Feria de Abril como las adultas y, aunque disfruten bailando sevillanas, también quieren jugar. Por eso esta tendencia (que también lo es para las adultas) nos encanta, ya que permite que las niñas luzcan su traje de flamenca con mucho arte y de forma muy cómoda.

El traje de flamenca, con el talle alto y evasé

Reiteramos lo dicho anteriormente, las niñas deben estar cómodas con su traje de flamenca y nada mejor que elevar el talle a la cintura y apostar por una falda en evasé, ya sea con un largo hasta el suelo (siempre queda simpático que se les vean los zapatitos) o midi. Esta tendencia en moda flamenca infantil, además de cómoda, resulta muy favorecedora para las niñas, que seguro que juegan a girar cual peonza para ver el revuelo de volantes en el que se convierten sus faldas.

Faldas canasteras para las adolescentes

Al igual que no es lo mismo vestir de flamenca a una niña que a una adulta, tampoco es lo mismo vestir a una niña que a una adolescente. Ni niñas ni mujeres, las adolescentes muchas veces encuentran dificultades a la hora de vestirse de flamencas. Sus cuerpos ya no son como cuando eran pequeñas, pero todavía no tienen las formas de cuando serán adultas. Para ellas son los trajes de flamenca con base canastera (que aceptan todo tipo de formas y volantes en la falda) y cuyo talle se eleva bastante por encima del medio muslo.

Trajes de flamenca con el talle muy alto

Es cierto que esta tendencia para los trajes de flamenca también se ve en las adultas, aunque es en las niñas donde realmente quedan bien. No es necesario que del talle salgan los volantes (aunque en el caso de las niñas más pequeñas quedan muy bien), sólo que el talle esté a la altura de la cintura. De esta forma el traje de flamenca queda mucho más proporcionado y resulta mucho más favorecedor para las niñas.

Asimetría en los volantes

Lo bueno de que los talles de los trajes de flamenca de las niñas sean tan elevados es que da muchas opciones a la hora de plantear los volantes y que se mantenga una armonía. Esta Feria de Abril es el momento de apostar por la asimetría de los volantes, por las cascadas y por el tamaño más mini a la hora de elegir el traje de flamenca de las niñas.

El regreso de las mangas de farol a la moda flamenca infantil

Fueron las mangas más en tendencia de los ochenta y los noventa y ahora regresan para adornar los trajes de flamenca de las niñas y darle un toque vintage muy interesante. En contraposición a los volantes de capa, las mangas de farol resulta muy cómodas y favorecedoras para las niñas. Aunque este años también empiecen a llevarse entre las adultas, las mangas de farol quedan mucho mejor en los trajes de flamenca de las niñas.

El traje de flamenca, con un ramillete de flores sobre la cabeza

De la forma más clásica posible, las flores esta Feria de Abril se llevan bien altas en la cabeza (¿alguna vez se han llevado en algún sitio que no sea ahí?) y, en el caso de las niñas, se apuesta por un ramillete de flores (a ser posible, claveles). Si la Feria de Abril es pura alegría, la de este año lo es todavía más, sobre todo entre las niñas. Recomendamos apostar por claveles rojos, siempre serán un acierto.

El traje de flamenca, mejor con piquillos o encajes

Piquillos, encajes, tiras bordadas, pasacintas... Cualquier complemento para el traje de flamenca será bien recibido, ya que le dará todavía más personalidad y, además, las tendencias en moda flamenca para la Feria de Abril han dejado claro que estas combinaciones tan de raíces están muy de moda.

Trajes de flamenca con originales estampados

Los lunares pisan muy fuerte este año y, en el caso de los trajes de flamenca infantiles, nos parecen la mejor opción, pero esta Feria de Abril toca apostar por la originalidad y hacer de la alegría la seña de identidad del traje de flamenca de nuestras niñas. Apostar por un original estampado es la mejor forma de acertar con el traje de flamenca de las niñas.