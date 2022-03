Que nadie se ponga nervioso, pero la Feria de Abril de Sevilla está a la vuelta de la esquina. Después de dos años de obligado parón, la fiesta de la alegría vuelve a su ser y de nuevo el albero se convierte en un danzar de trajes de flamenca.

Concluidas todas las pasarelas de moda flamenca (el último desfile ha sido Andalucía es flamenca), toca reflexionar sobre cómo será nuestro traje de flamenca (en el caso de tener en mente estrenar vestido este año). Las tendencias en moda flamenca han hablado, ya sea en la pasarela We Love Flamenco o en SIMOF, y toca hacer un balance para saber qué se lleva para ir a la Feria de Abril 2022.

Los trajes de flamenca están en una constante reinvención para adaptarse, no sólo a las tendencias del momento, sino también a las propias necesidades femeninas. En ese sentido, este 2022 las tendencias para ir a la Feria se tiñen de colores vivos (los tonos vitamina dan el salto del street style al albero), también apuestan por el clásico rojo y se empapan de raíces flamencas.

Puede que estos días estés dándole vueltas a cómo será tu traje de flamenca y no tengas muy claro cómo hacértelo, saber qué se va a llevar en la Feria de Abril de 2022 puede que te ayude un poco. Analizamos todas las tendencias en moda flamenca vistas en las pasarelas y te damos las ocho claves para ir a la Feria de Abril.

Rojo, negro y blanco, la recuperación de un clásico

Todo apuntaba a que las tendencias en moda flamenca estarían marcadas por una regresión a las tradiciones más clásicas, por eso no nos extraña que en la mayoría de las colecciones vistas en We Love Flamenco tengan el rojo, el negro y el blanco entre los colores protagonistas.

Ya sean en solitario o combinados entre sí, estos tres colores se han adueñado de la pasarela y todo apunta a que estarán muy presentes en ferias y romerías. Las propuestas más atrevidas de Johanna Calderón o las más clásicas de Carmen Acedo o las de Rocío Olmedo dan buena cuenta de que el rojo, el negro y el blanco (sobre todo combinados entre sí) son los colores que más se van a llevar.

Colores vitamina, del 'street style' a la Feria de Abril

Ya habíamos avanzado que la primavera 2022 sería muy divertida y que esa diversión se materializaría a través de los colores vitamina. Como ocurre en otras temporadas, una tendencia que destaca en el street style se convierte en toda una revelación en moda flamenca. Los tonos más ácidos y chillones, como el amarillo, el verde, el fucsia o el naranja (más adelante hablaremos de este color), tiñen los trajes de flamenca para hacer del vestido una explosión de color, alegría y vitalidad. Diseñadores como F de Frank, Yolanda Rivas, Inma Benicio o la debutante Raquel Bollo hacen del color una máxima en sus propuestas.

El naranja, un color que irrumpe con fuerza

Que sí, que el rojo es el color estrella y el más flamenco, pero si hablamos de tendencias verdaderamente novedosas tenemos que mencionar el color naranja. Esta alegre tonalidad (los colores en moda flamenca se han convertido en una reivindicación de esa alegría que tanto nos falta) se ha convertido en protagonista de múltiples colecciones. En tonos lisos, con lunares, en degradados (ojo a las propuestas de José Galvañ) el naranja va a dar mucho que hablar esta temporada flamenca. Si estás pensando en este color, tienes que echarle un ojo a las propuestas de Leticia Lorenzo, Inma Benicio, Ana Morón, F de Frank o las Hermanas Serrano.

Rosa y naranja, ¿por qué no?

¿Te suena la tendencia color block? La primavera pasada empezamos a ver la combinación de colores llamativos y aparentemente irreconciliables de forma muy exitosa. ¿Alguna vez has dicho aquello tan pueril de rosa y rojo, puñetazo en el ojo? Pues bien, esta temporada flamenca nos muestra que ambas tendencias son más que favorecedoras y que se puede apostar por ellas con total maestría. Diseñadoras como Carmen Latorre, Ana Morón y Leticia Lorenzo y firmas como De Lunares y Volantes han apostado por esta combinación en sus colecciones y el resultado no nos puede gustar más. Esta temporada flamenca es atrevida y qué mejor que hacer gala de ese atrevimiento a través de los colores.

Malva y verde agua, la otra combinación para la Feria de Abril

La primera en llevarlo a We Love Flamenco 2022 fue Mónica Méndez, que uno de los pases de su desfile apostó por lanzar varios diseños que combinaban el malva y el verde agua (quizás más agua que verde) y fue todo un acierto. Tras ella, múltiples firmas y diseñadores apostaron por esta combinación de colores, caballo ganador esta temporada. No es de extrañar que el malva esté muy presente en las colecciones vista en We Love Flamenco, Pantone ha catalogado el Very Peri como color de 2022 y la moda flamenca no iba a dejar fuera de sus tendencias esta irresistible tonalidad.

Lunares, siempre y a contraste

Por fin los lunares se convierten en el estampado para la Feria de Abril. Es cierto que los lisos y los estampados (algunos absolutamente irresistibles, como los de Pol Núñez y Paco Prieto) también han estado presentes, pero nada comparable a la presencia de los lunares en todas las colecciones vistas en todas las pasarelas.

Pequeños y medianos (poco lunar grande, o casi ninguno, se ha apreciado), los lunares se han adueñado de todas las propuestas, siendo la tónica dominante el contraste entre este estampado, nada de lunar blanco sobre fondo de color. La tendencia esta temporada es jugar al contraste con los lunares, como se puede ver en las propuestas de la firma NOTELODIGO.

A la Feria de Abril con muchos volantes y el talle más alto

Las faldas de neja siguen ocupando un lugar privilegiado en la moda flamenca, pero esta temporada hemos visto un cambio de paradigma en las pasarelas. Si bien es cierto que este tipo de faldas, también las canasteras, gozan de un lugar privilegiado en lo que tendencias flamencas se refiere, las pasarelas han dejado claro que la apuesta por subir el talle e incorporarle mucho volantes también es un acierto.

Ya hemos comentado que las faldas son cada vez más vaporosas, algo que se vincula a la comodidad y que también va ligado a esa incorporación de volantes (ya sean en formato mini o incluso en cascada) que trae consigo la subida del talle. Atrás quedaron esos talles a la altura del comienzo de la rodilla que dibujaban las curvas femeninas, pero dificultaban el movimiento, tanto al andar como al bailar. Mercedes Dobenal, Rocío Olmedo y Pitusa Gasul, entre otras, han sido grandes embajadoras de esta tendencia.

Las faldas con caída regresan al Real

El volumen siempre está presente en las pasarelas de moda flamenca, no podemos decir lo contrario porque estaríamos mintiendo. Desde mangas voluminosas con mucha organza a faldas cuajaditas de organdí donde el contraste de color juega un papel fundamental, todo tiene cabida en la pasarela. Aunque este 2022 hemos advertido una fuerte presencia de las faldas vaporosas, fluidas y con mucha caída y movimiento. Otra reinterpretación más de la estética comfy y que se cuela de lleno en la moda flamenca para dejarnos trajes súper favorecedores y cómodos como los que proponen desde Ángela y Adela, Pepa Garrido o Rocío Olmedo.