El desfile de Arcos en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

El diseñador nunca falla. Tanto sus propuestas como su puesta en escena dibujan a una flamenca mucho más transgresora que no tiene miedo a atraverse experimientado con los tejidos, las formas y los complementos. La propuesta más diversa e inclusiva plantea una forma diferente de hacer moda flamenca, que se sale de los cánones más clásicos y que ofrece un punto de vista más atrevido. Flamencas toreras, con chaquetillas y borlones dorados, pero también una flamenca folclórica, a veces barroca y en la que no faltan los tejidos satinados, las lentejuelas, la pedrería y hasta las flores en 3D. La colección, que lleva por nombre Señora, bien la podría haber llevado la mismísima Rocío Jurado por el dramatismo de sus diseños, en los que destacan las siluetas de reloj de arena y los voluminosos volantes de capa en tonos predominantemente blancos, negros y rojos. Un desfile con cierto aire popero, fiel a la línea del diseñador en la que reivindica la diversidad de género y los cuerpos no normativos.