El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

El diseñador es el encargado de dar el pistoletazo de salida a la pasarela con su colección 'Santos 20' We Love Flamenco 2025: Todas las fotos de los desfiles

Es uno de los diseñadores más esperados y no es de extrañar que por eso sea el encargado de dar el pistoletazo de salida a We Love Flamenco. José Hidalgo, cuyos diseños se reconocen aunque no vayan firmados, llevó a la pasarela su colección Santos 20, un viaje a través del tiempo en el que el diseñador busca la identidad de su firma. Hidalgo conecta con sus raíces en esta colección dibujando formas muy depuradas y líneas sutiles en las que, como ya es habitual en la firma, destacan los diseños en punto de seda. Mezcla de estampados y superposiciones geométricas, otro sello de la firma, se observan en tejidos que van desde el tull al guipur, pasando por los detalles en lentejuelas y encajes en la propuesta que el diseñador hace para invitada. Una flamenca muy elegante, minimalista y sobria que deja marcada su impronta allá por donde pasa. En cuanto a los colores,el diseñador juega con los azulinas y los mandarinas,para ir avanzando por una paleta que se tiñe de celestes, verdes y el trío ganador: rojo, negro y blanco. A tener en cuenta para la temporada flamenca, un diseño con mantón tipo poncho y los mantoncillos colocados a los hombros fruncidos.