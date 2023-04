Feria de Abril 2023: Los mejores looks de las famosas e influencers para ir sin traje de flamenca

Para ir a la Feria de Abril no es obligatorio llevar traje de flamenca. Si bien es cierto que es una ocasión perfecta para lucir el traje regional más a la moda del mundo, también es cierto que no todas las mujeres tienen que querer lucirlo.

A la Feria de Abril hay que ir vestida de la forma en que cada mujer se encuentre más cómoda y se vea más favorecida, ya sea con un traje de flamenca o con un look de inspiración. Así también lo piensas las famosas e influencers que se dejan caer por el albero. Algunas de ellas ya han presumido de trajes de flamenca, pero otras han preferido apostar por un look de inspiración.

Ya fuera para la noche del pescaíto o para cualquier otra jornada de Feria, influencers como Rocío Osorno, Marta Lozano o Invitada Ideal han apostado por algunos de los looks de inspiración flamenca más ideales para ir a la Feria de Abril. Analizamos sus propuestas para que también te sirvan de inspiración lo que queda de Feria de Abril.

El look de Rocío Osorno para ir a la Feria de Abril

Lo eligió para la noche del pescaíto y no pudo ser una decisión más acertada. De su propia firma, el vestido de Rocío Osorno cuenta con la categoría de lookazo de Feria porque es versátil (vale tanto para la noche como para el día) y, además, es bastante fresquito (algo que se agradece estos días de calor).

El look de Fátima Borbolla para ir a la Feria de Abril

Lleva varios lookazos de inspiración, pero este mono rojo de Victoria Collection por el que se decantó Fátima Borbolla el lunes de Feria nos parece ideal. Nada como apostar, como hace ella, por unos buenos complementos. En su caso, de la firma Two June Complementos.

El look de Teresa Andrés Gonzalvo para ir a la Feria de Abril

Nada como un vestido de lunares blanco para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca. Juan Vida firma este vestido sencillo y elegante por el que apostó la influencer en el pescaíto.

El look de Marta Lozano para ir a la Feria de Abril

Al igual que su amiga, Marta Lozano también se decantó por un look de lunares para la noche del pescaíto. Ideal para cualquier jornada de Feria, el vestido de la influencer es de la diseñadora Belén González.

El look de Rocío Peralta para ir a la Feria de Abril

La diseñadora apostó por un look de inspiración torera con una chaqueta de Dior para marcarse uno de los looks más aplaudidos de la Feria de Abril.

El look de Ana García para ir a la Feria de Abril

La fundadora de Cherubina apostó por un diseño de su firma muy propio para una mañana de Feria. Elegante, cómoda y muy fresquita, la diseñadora acertó de pleno con su estilismo.

El look de Margarita de Guzman para ir a la Feria de Abril

Diseño de Juelieta Brand y complementos de la firma Carmen Sánchez de Ventura, la elección de Margarita de Guzmán para la noche del pescaíto. Su estilismo, un traje de chaqueta de lentejuelas, era un perfecto guiño a la propia noche del pescaíto (las lentejuelas parecían las escamas de un pez).

El look de Alba Díaz para ir a la Feria de Abril

La joven ha acudido a la Feria de Abril con un look muy sencillo, pero muy sexy, compuesto por unos pantalones negros, bralette y una blazer en color mandarina con hombreras.

El look de Aurora Muñoz para ir a la Feria de Abril

Lleva la flamencura dentro, pero este año cambia el traje de flamenca por un look de inspiración. Embarazada de su primer hijo, la influencer no renuncia a la inspiración flamenca y apuesta por un diseño tipo kimono con estampado de flores y flecos de la firma Cosssy. Remata el look con complementos de Darwin Collection.

El look de María Hernández para ir a la Feria de Abril

Se ha convertido en una enamorada de Sevilla y después del año pasado, también lo es de la Feria. La influencer, que también se viste de flamenca, se marcó un look muy especial para la noche del pescaíto con una chaqueta torera de la firma Amazonia.