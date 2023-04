La guía de estilo para ir a la Feria de Abril sin llevar traje de flamenca

A la Feria de Abril o se va vestida de flamenca o se apuesta por un look de inspiración en el que nada se deja al azar. A pesar de que el estilismo oficial de la Feria de Abril es el traje de flamenca, son muchas las que prefieren renunciar a lunares y volantes en favor de un outfit de calle. Al igual que los looks de invitada, el conjunto con el que ir a la Feria sin vestir de flamenca también cuenta con una pequeña lista de directrices (nunca es obligatorio decantarse por unas determinadas pautas, son sólo sugerencias universales que buscan solucionar la vida de la flamenca) en las que es recomendable reparar.

Igual que hay una serie de pautas que seguir a la hora de vestir de flamenca, los años y la experiencia nos dicen que también las hay a la hora de apostar por un look de inspiración. Siempre se recomienda hacer algún guiño flamenco (ya sea con lunares o volantes) y nada mejor que un buen mantón bordado para subir de nivel el estilismo (como hemos advertido en el desfile por el 100 aniversario de Foronda).

En cualquier caso, nada mejor que recurrir a voces expertas en la materia para poder conocer de primera mano la guía de estilo para ir a la Feria de Abril sin llevar trajes de flamenca. Todo un referente a la hora de vestir a las invitadas y novias de España (y del mundo) Ana García, fundadora de Cherubina, nos da las claves para esa guía de estilo para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca.

Cómo ir vestida a la Feria de Abril

Ana García, sevillana y enamorada de la Feria de Abril, lo tiene muy claro. "Para mí lo más importante es ir vestida de flamenca a la Feria de Abril. Soy muy purista en ese sentido y me gustan las mujeres con traje de flamenca. Aunque suene contradictorio, justo por esa razón no me visto de flamenca, lo tengo tan idealizado que no soy capaz de vestirme, me da respeto", reconoce la fundadora de Cherubina.

En ese sentido, no le queda otra que apostar por la inspiración flamenca en sus looks, al igual que muchas mujeres que acuden al Real libres de lunares y volantes. "A la hora de apostar por un look de inspiración, y en base a eso desarrollo mis colecciones de primavera, la clave está en apostar por tejidos frescos, livianos y que transpiren", nos cuenta la diseñadora. "En la Feria hace mucho calor, es mejor huir de las mangas largas", añade.

Estampados de lunares, siempre

En cuanto a los diseños, como cabría imaginar, para Ana García la clave está en los estampados. "Los diseños estampados son muy socorridos para la Feria de Abril, sobre todo si se trata de los lunares", comenta. Estampado rey de la primavera (y de cualquier época del año, en realidad), los lunares son los protagonistas de dos de los looks más flamencos de Cherubina. La falda Carrie y el vestido Birdie, con fondo negro y lunares blancos de gran tamaño, son dos de los modelos más demandados de la firma.

Los colores para un look de inspiración flamenca

Al igual que en los trajes de flamenca, los looks de inspiración también tienen tonalidades que destacan por encima de otras. El rojo, el blanco y el negro siempre son caballo ganador, aunque los colores vibrantes y ácidos también son muy típicos de un look de Feria. "Sólo hay que pensar en estilismo en base al contexto para decantarse por un determinado color"

Complementos con guiños flamencos

En este caso, en la firma Cherubina han dado con la auténtica clave. "Esta año hicimos unos pendientes de claveles para una sesión de fotos, pero no los íbamos a sacar a la venta, eran sólo para el shooting. Tuvieron tanto éxito y nos escribieron tanto por Instagram, que nos decidimos a sacarlos y ahora son de lo más vendido", comenta. Una buena forma de apostar por un guiño flamenco sin que esté fuera de lugar. "A mí me encantan los tocados, como es obvio, pero en la Feria de Abril, si no vas vestida de flamenca, olvídate de llevar una flor en la cabeza", apostilla.

Además, para García, la verdadera clave para elevar un look de inspiración (ya sea en la Feria de Abril o en una boda) pasa por combinar el estilismo con un buen mantón. "Te colocas un mantón y ya vas vestida", nos cuenta. De hecho, los dos diseños más flamencos de Cherubina han aparecido combinados con un mantón en el desfile por el 100 aniversario de Foronda.

Zapatos cómodos para más de 12 horas en la Feria de Abril

"A la hora de decantarse por un determinado look es esencial el calzado que elijas. Piensa que vas a estar 12 horas con ellos y que en la Feria se anda y se baila mucho, muchísimo. Para que los pies vayan cómodos al Real este año hemos lanzado Unisa by Cherubina, una línea de calzado muy cómoda y con la que no sentir dolor en los pies", recomienda.

Las recomendaciones de Cherubina para la Feria de Abril

Con una clara diferenciación entre lo que supone un look para la noche del pescaíto y lo que es un estilismo para una mañana de Feria, Ana García nos da sus recomendaciones para esta Feria de ASbril.

"Para la noche del pescaíto, en la que hay que apostar por un look más elegante y sofisticado, mis recomendaciones serían un look en azul marino, con el modelo Bow o el Fabia, por ejemplo, acompañado por un buen mantón bordado. Para una mañana de Feria se puede combinar una blusa, un pantalón y una chaqueta, como los modelos Bertha, Bush o Kate, por ejemplo, o un vestido midi, como el modelo Queeny, por ejemplo", sugiere,