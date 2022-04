Doce looks de inspiración flamenca para triunfar en el pescaíto de la Feria de Abril

La noche del pescaíto da comienzo la Feria de Abril y para las sevillanas este evento tiene más relevancia que la propia noche de Fin de Año. Sobre todo en lo que respecta a los looks con los que estrenar la Feria de Abril que, conforme al abecedario de la flamenca perfecta, deben ser elegantes y distinguidos nivel BBC.

A la hora de pensar un look para la noche del pescaíto la mayoría buscamos propuestas de inspiración flamenca, desde los clásicos lunares a los tímidos volantes, pasando por una chaqueta de flecos. Cualquier reminiscencia flamenca es bien recibida en un look con el que nos enfrentamos a la primera noche de la Feria de Abril y con el que sentaremos las bases de lo que será nuestro estilo durante toda la semana.

Después de dos años huérfanas de Feria de Abril, puede que estemos desentrenadas y no tengamos muy claro qué ponernos para la noche del pescaíto, pero no hay nada que no tenga solución. Hemos repasado las propuestas de inspiración flamenca vistas en We Love Flamenco y en SIMOF y os presentamos los doce looks de inspiración flamenca con los que triunfar en la noche del pescaíto de la Feria de Abril de Sevilla. La mayoría destacan por la fuerte presencia de los lunares, pero es que el regreso de la Feria de Abril bien merece que apostemos sin parar por el estampado más flamenco del mundo mundial

Look para el pescaíto con pantalón y blusa de lunares

La opción más acertada para la noche del pesacaíto pasa por combinar unos pantalones blancos, ya sean de pinza o palazzo, y un cuerpo de lunares a contraste. Esta propuesta de Mónica Méndez vista en We Love Flamenco nos encanta porque, además de llevar por bandera los lunares, hace un guiño a la inspiración flamenca e incluye volantes en la blusa. Un look de diez para estrenar la Feria de Abril de Sevilla 2022.

Look para el pescaíto con un vestido midi de lunares

Los lunares están presentes durante toda la Feria de Abril y no es necesario vestir de flamenca para apostar por ellos. Prueba de ello es esta propuesta de look de inspiración flamenca para la noche del pescaíto que hace la diseñadora Johanna Calderón. La combinación rojo y negro es espectacular y tanto el corte como el diseño del vestido de lunares son súper favorecedores. El detalle de los volantes en el escote suben de nivel el diseño y lo convierten en una propuesta súper elegante para un look de noche del pescaíto.

Look para el pescaíto con vestido de lunares blanco y negro

Seguimos con los lunares y con Johanna Calderón en la siguiente propuesta de look para la noche del pescaíto de la Feria de Abril. En este caso, la diseñadora apuesta por combinar el clásico lunar en blanco sobre un fondo negro en un vestido bastante más cortito que el anterior, pero igual de glamuroso y elegante. Podemos rematar el look con unas sandalias de tiras finas en negro y añadir detalles a todo color en el caso de los pendientes o el bolso.

Look para el pescaíto con un dos piezas de lunares y volantes

La inspiración flamenca llevada al extremo, así es la propuesta de Johanna Calderón vista en We Love Flamenco que os proponemos para un look de pescaíto. En esta ocasión, la diseñadora apuesta a caballo ganador al combinar pantalones negros con blusa del mismo color y lunares blancos. En esta propuesta de look destacan los volantes que ornamentan los pantalones y la asimetría del escote de la blusa. Una propuesta muy flamenca para empezar la Feria de Abril.

Look para el pescaíto con un mono de lunares

Hay que reconocer que cuando vimos este mono de lunares en We Love Flamenco sentimos un flechazo absoluto por él. Obra del diseñador José Hidalgo este mono de inspiración flamenca nos parece ideal para la noche del pescaíto. Con una caída espectacular y una más que acertada combinación de lunares, este mono es caballo ganador para empezar la Feria de Abril por la puerta grande. Además, luego podrás apostar por él en otro tipo de eventos en los que también quieras sentirte flamenca.

Look para el pescaíto con un dos piezas de lunares

Para las que buscan la comodidad de un pantalón es esta propuesta de look para el pescaíto. En esta ocasión, José Hidalgo propone unos pantalones de corte recto con una original blusa con el cuello a la caja y en la que todo el protagonismo lo tienen los volantes de las mangas. Huyendo de la sobriedad del negro, esta propuesta de look para la noche del pescaíto reivindica el color y vuelve a apostar por los lunares. En este caso, de un tamaño bastante reducido.

Look para el pescaíto con un vestido negro midi

Nada como apostar por un clásico vestido negro de corte midi para garantizar el éxito en la noche del pescaíto. Aunque recomendamos incorporar alguna nota diferente, como hace José Hidalgo al añadirle pliegues de lunares en la zona del escote, para que el vestido no parezca tan sobrio. Puedes rematar el look combinando el vestido con algún detalle en color rojo (preferiblemente las sandalias).

Look para el pescaíto con panatalones y blusa

Inspirada por el modito de modistos, Balenciaga, Carmen Latorre presentó en SIMOF su colección de moda flamenca de la que extraemos esta ideal propuesta para un look de pescaíto. Siempre certera, la combinación de blanco y negro, en este caso en forma de pantalones y blusa, sube de nivel con los voluminosos volantes de la segunda. Quizás para la Feria de Abril debas renunciar un poco a tanto volumen, pero esta propuesta de look para la noche del pescaíto nos sigue pareciendo sobresaliente.

Look para el pecaíto, de nuevo blanco y negro

De nuevo blanco y negro, de nuevo dos piezas y de nuevo Carmen Latorre inspirada por Balenciaga. En este caso, la propuesta de look para el pescaíto de la diseñadora suaviza un poco los volúmenes, que esta vez se trasladan a las mangas. Nos parece un acierto de propuesta para la noche del pescaíto, tanto por la combinación B/N, como por los volantes de las mangas como por la súper caída que tienen los pantalones.

Look para el pescaíto de blanco y con flecos

Nada hay escrito sobre cuáles son los colores que deben preponderar la noche del pescaíto, de ahí que el blanco se convierta en un acierto. Si buscan una propuesta de este color, pero sin dejar a un lado la inspiración flamenca, siempre puedes optar por un look total white como el que propone José Hidalgo y hacer los flecos y los bordados el verdadero reclamo del estilismo. Mejor si es una propuesta en una versión dos piezas como ésta.

Look para el pescaíto con chaquetilla torera

¿Hay una inspiración más flamenca para un look que una chaquetilla torera? El diseñador F de Frank sabe que no y es por eso por lo que propone un look total black compuesto por un vestido midi de satén negro y una espectacular chaquetilla torera en el mismo color y con incrustaciones en azabache. Poco o nada necesitarás para ser la mejor vestida en la noche del pescaíto con este espectacular look.

Look para el pescaíto con vestido midi con flecos en pedrería

F de Frank y su colorida y vitalista colección también dejó lugar para la espectacularidad del negro, que le sirvió de broche final para su desfile en SIMOF. Al igual que para nosotras, que rematamos las propuestas de looks para el pescaíto con este espectacular diseño en negro, con mangas ablusonadas y un detalle de flecos con pedrería. Una propuesta de look para el pescaíto súper elegante con la que entrarás por la puerta grande en la Feria de Abril de Sevilla.