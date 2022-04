Hay una ley no escrita que afirma que si no llevas traje de flamenca a la Feria de Abril de Sevilla tienes que apostar por un look muy arreglado. Aunque para conseguirlo las opciones son múltiples. Siempre puedes apostar por alguna de las prendas de lunares más en tendencia de la primavera, combinar algunos de los monos más ideales con una blazer elegante (en el caso de que bajen las temperaturas) o apostar por alguno de los tres looks definitivos para ir a la Feria de Abril de Sevilla sin traje de flamenca.

Acertar con el traje de flamenca suele ser algo sencillo si se controlan las claves más básicas, pero en el caso de un look de calle para ir a la Feria de Abril la cosa cambia un poco. En ese sentido siempre podemos arriesgar un poco más, pero sin perder el sentido clásico que suele tener la Feria de Abril.

Teniendo en cuenta las tendencias de esta primavera, las temperaturas que nos acompañarán los días de Feria y que no es lo mismo ir al Real desde por la mañana que a partir de la tarde, te proponemos tres opciones de looks infalibles para ir a la Feria de Abril sin traje de flamenca. En esta ocasión, nos inspiramos en firmas como Cherubina, Mariquita Trasquilá, Vogana y Cayro.

Un look dos piezas para ir a la Feria de Abril de Sevilla

Un acierto seguro es combinar una falda de tubo con una blusa o un top en versión cropped. Una de las propuestas de estilo más acertadas para vestir de calle en la Feria de Abril de Sevilla para las que vayan desde temprano es jugar con las tonalidades claras. Esta primavera se llevan los colores vitamina, pero menos siempre es más y a la hora de acertar en la Feria de Abril, que ya es colorida de por sí, mejor hacerlo con tonos que presenten una armonía.

El buganvilla y el nude, el verde agua y el crudo, el coral.... Además de ser tonalidades muy de moda, aportan frescura a un estilismo muy primaveral y en tendencia. El calzado con el que complementar el look puede ser un zapato de salón en color maquillaje, una sandalia o un tacón que combine tonos presentes en el estilismo (con el calzado y sus tonalidades es un acierto jugar). Fundamental, llevar una cartera, preferiblemente con estampado floral, para romper así con la monocromía. Eso sí, que tu cartera tenga cadenita para colgarla en tu hombro y no estar incómoda.

Un vestido vaporoso para ir a la Feria de Abril de Sevilla

La comodidad es clave para ir a la Feria de Abril, y más después de que la moda comfy haya llegado a nuestras vidas para quedarse para (esperemos) mucho tiempo. Aunque, como ya hemos comprobado en este tiempo, lo cómodo no es sinónimo de informal.

Fresco, cómodo y muy favorecedor, un vestido siempre es un must para un look perfecto para ir a la Feria de Abril. A pesar de que los colores lisos ofrecen muchas más posibilidades a la hora de complementar la prenda, puedes apostar por un original estampado en lugar de por una tendencia monocromática.

A pesar de que los diseños ceñidos han sido tendencia durante mucho tiempo y que suelen resultar bastante favorecedores, esta Feria de Abril recomendamos apostar por diseños fluidos y vaporosos. Como en el estilismo anterior, el zapato de salón en tonos nude es la mejor opción. En el caso de la cartera y si apostamos por un vestido en tonos lisos, mejor de flores o de colores fuertes para jugar al contraste.

La polivalencia de un dos piezas para un look de Feria de Abril

La que es feriante lo sabe, si se va al Real por la mañana, no se vuelve a casa hasta muy pasada la media noche. Por eso, hablar de estilismos para ir a la Feria de Abril de Sevilla cuando todavía alumbra el Lorenzo o cuando ya está encendido el alumbrado no tiene sentido. Por eso, a veces hay que decantarse por un look que valga para cualquier momento del día. Es decir, un look que combine un favorecedor pantalón palazzo con un cuerpo llamativo, ya sea tipo blusa o en versión croptop.

En este estilismo no es tan importante el zapato, aunque siempre debe ser de tacón, ya que no se ve. Siempre se puede jugar con una sandalia negra, de estas que todas tenemos en el armario y que presentan un tacón bastante ancho y un poco de plataforma. En el caso de la cartera, con este estilismo se puede optar por el clásico clutch de cadena en negro. Si el pantalón es el punto fuerte, no hay que restarle protagonismo con el bolso y demás complementos.