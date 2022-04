Feria de Sevilla 2022: Guía para ir perfecta vayas de flamenca (o no) al Real de la Feria de Abril

Si eres de las que han ido tachando los días para poder volver a vestirte de flamenca ya es hora de que dejes de hacerlo. La Feria de Abril, por fin, es una realidad y toca dejar de soñar con volantes y lunares para poder lucirlos.

Con independencia de si estrenas traje de flamenca, si reutilizas los de otros años o si prefieres ir vestida de calle (sin dejar los volantes y lunares), hemos recopilado todo lo que debes saber si vas a ir a la Feria de Abril vestida de flamenca o inspirada en la moda flamenca.

Cómo combinar tu traje de flamenca, cómo maquillarte, las formas de colocarte el mantoncillo... Todo lo que debes saber si vas a vestirte de flamenca (o de calle) y con lo que te convertirás en la reina de la Feria de Abril.

El look de inspiración flamenca para la noche del pescaíto

Después de dos años huérfanas de Feria de Abril, puede que estemos desentrenadas y no tengamos muy claro qué ponernos para la noche del pescaíto, pero no hay nada que no tenga solución. Hemos repasado las propuestas de inspiración flamenca vistas en We Love Flamenco y en SIMOF y os presentamos los doce looks de inspiración flamenca con los que triunfar en la noche del pescaíto de la Feria de Abril de Sevilla.

>> Doce looks de inspiración flamenca para triunfar la noche del pescaíto

Qué se lleva para vestir de flamenca esta Feria de Abril

Este 2022 las tendencias para ir a la Feria se tiñen de colores vivos (los tonos vitamina dan el salto del street style al albero), también apuestan por el clásico rojo y se empapan de raíces flamencas. Puede que estos días estés dándole vueltas a qué traje de flamenca ponerte, saber qué se va a llevar en la Feria de Abril de 2022 puede que te ayude un poco. Analizamos todas las tendencias en moda flamenca vistas en las pasarelas y te damos las ocho claves para ir a la Feria de Abril.

>> Qué se lleva para ir a la Feria de Abril 2022

Cómo escoger el traje según la forma de tú cuerpo

A la hora de elegir el traje de flamenca lo verdaderamente importante es conocer nuestro cuerpo y nuestras proporciones para vestirnos de flamenca potenciando todas nuestras cualidades, que todas tenemos, en lugar de estar disimulando aquello que consideramos un defecto. Para que te resulte más fácil, te presentamos una guía bastante sencilla para poder elegir el traje de flamenca según la forma de tu cuerpo y sacarte todo el potencial para que te sientas única y especial.

>> Cómo escoger el traje de flamenca según la forma de tu cuerpo

Cómo elegir el traje de flamenca según el tono de piel

Además de tener en cuenta cómo es nuestro cuerpo, también es recomendable prestar atención a la tonalidad de nuestra piel, pelo y ojos. A pesar de que hay diseños que siempre quedan bien, no todas las tonalidades son aptas para todos los tipos de piel. A pesar de que cada temporada parece que unos colores sobresalen por encima de otros (los colores vitamina y el clásico rojo son la tendencia para la Feria de Abril de 2022) a la hora de apostar por un traje de flamenca, hay colores universales que siempre deben estar en nuestra paleta cromática.

>> Cómo elegir el traje de flamenca según el tono de piel

Ante la duda, un traje de flamenca rojo

Clásico y atemporal donde los haya, el rojo es el mejor color para que nuestro traje de flamenca sea una apuesta segura. Si tienes dudas sobre qué traje de flamenca ponerte, si apostar por ese rojo será una buena elección y, sobre todo, si decantarte por esa tonalidad es una buena idea para que tu traje de flamenca sea siempre un diseño actual, estas son las razones por las que un traje de flamenca rojo es un imprescindible para la Feria de Abril 2022.

>> Imprescindible: Un traje de flamenca rojo para la Feria de Abril 2022

Cómo combinar el cásico traje de flamenca rojo

Si ya tienes tu traje de flamenca rojo y quieres darle un nuevo aire para esta Feria de Abril, si acabas de hacerte un vestido con esta tonalidad o si sabes que la víspera de Feria irás a cualquier tienda y te pillarás un traje rojo de última hora, ha llegado el momento de que contemples todas las combinaciones que este traje tiene. No sólo podemos combinar el traje de flamenca rojo con el clásico mantoncillo negro, tonalidades más arriesgadas y novedosas (como el naranja o el verde) también son una opción perfecta para ir a la Feria de Abril apostando por lo clásico, pero con un toque muy original.

>> Cómo combinar tu traje de flamenca rojo

Todas las formas posibles de llevar el mantoncillo

Llevar el mantoncillo de una forma clásica, ya sea en pico o en una generosa V, no está reñido con otras colocaciones como el pico invertido o anudado a la cintura. Si esta Feria de Abril quieres innovar con la forma de llevar el mantoncillo te presentamos las ocho formas más originales para llevar el mantoncillo esta Feria de Abril. ¿Te atreves con todas?

>> Las ocho formas más originales de llevar el mantoncillo a la Feria de Abril

Consejos para llevar de forma correcta el traje de flamenca

Después de dos años huérfanos de albero y farolillos te han surgido dudas sobre qué se lleva para ir a la Feria de Abril. Sobre todo a la hora de apostar por una determinada hechura o una combinación de colores. Analizando, no sólo las tendencias en moda flamenca, sino las propias raíces y la esencia del traje regional más a la moda, te contamos cómo acertar con el traje de flamenca esta Feria de Abril de Sevilla 2022. Desde cómo llevar el traje de flamenca a cómo combinar el mantoncillo, pasando por la flor y los complementos.

>> Cómo acertar con el traje de flamenca en la Feria de Abril

Los trajes de flamenca de las influencers como inspiración

Rocío Osorno siempre es fuente de inspiración y más si se trata de la Feria de Abril. En ella nos inspiramos para saber cómo acertar con el traje de flamenca, para buscar los looks perfectos para la noche del pescaíto e incluso para saber cómo peinarnos para la Feria de Abril. Ahora, después de habernos enamorado de sus trajes de flamenca en anteriores ocasiones, esta Feria de Abril sabemos que los trajes de flamenca favoritos de Rocío Osorno son de Rosa Pedroche y son para enamorarse de ellos.

>> Los trajes de flamenca que Rocío Osorno llevará a la Feria de Abril

Cómo peinarte para vestirte de flamenca

Coletas, trenzas, recogidos... Todos estos y muchos más son los peinados de flamenca que llevarás a la Feria de Abril de Sevilla y de los que ahora conoces las claves para poder llevarlos a la práctica. Ya sabes, si quieres innovar, apuesta por uno de estos peinados de flamenca para cada día de la Feria de Abril y sé la más estilosa. Atenta a cómo coloques la flor en cada uno de ellos.

>> Los mejores peinados para llevar en la Feria de Abril

Cómo maquillarte para la Feria de Abril

La naturalidad para un maquillaje de Feria es clave, sí, pero darle protagonismo a los ojos o a los labios es la clave para que el look de flamenca sea perfecto. A estas alturas ya sabrás que el maquillaje por antonomasia para vestirse de flamenca pasa por unos ojos bien marcados y unos labios en rojo, pero no es el único look por el que apostar para ir a la Feria de Abril. Rescatamos cuatro propuestas de maquillaje de la maquilladora Patricia Franco para ir a la Feria de Abril.

>> Cuatro maquillajes para llevar a la Feria de Abril

Cómo colocar la flor de flamenca en la Feria de Abril

Uno de los aspectos más importantes es cómo colocar la flor. Es cierto que en la Feria de Abril las propuestas para colocar la flor suelen ser bastante clásicas, pero siempre se puede jugar con las formas y la combinación de colores. Desde Blanco Azahar nos proponen diversas formas y combinaciones a la hora de colocar la flor para la Feria de Abril de Sevilla.

>> Así se coloca la flor con el traje de flamenca

Cuñas, el calzado más cómodo para ir a la Feria de Abril

Con la comodidad como principal premisa de la que partir, el mejor calzado para ir a la Feria de Abril de Sevilla son unas buenas cuñas de esparto. Las que llevamos yendo a la Feria desde que éramos pequeñas sabemos que las cuñas de esparto son los zapatos más cómodos con los que ir a la Feria pero ahora, además, compartimos cuáles son las más cómodas de todas las firmas.

>> Las cuñas de esparto más cómodas para ir a la Feria de Abril

Looks para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca

Acertar con el traje de flamenca suele ser algo sencillo si se controlan las claves más básicas, pero en el caso de un look de calle para ir a la Feria de Abril la cosa cambia un poco. En ese sentido siempre podemos arriesgar un poco más, pero sin perder el sentido clásico que suele tener la Feria de Abril. Teniendo en cuenta las tendencias de esta primavera, las temperaturas que nos acompañarán los días de Feria y que no es lo mismo ir al Real desde por la mañana que a partir de la tarde, te proponemos tres opciones de looks infalibles para ir a la Feria de Abril sin traje de flamenca. En esta ocasión, nos inspiramos en firmas como Cherubina, Mariquita Trasquilá, Vogana y Cayro.

>> Los tres looks definitivos para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca

Cómo vestir de flamenca a las más pequeñas

A pesar de que los colores, sobre todo para las niñas, siempre suelen pertenecer a la misma gama cromática, hay que tener en cuenta las combinaciones de tonalidades, si se llevan más los lunares o las flores, si los volantes son de capa o si el talle se eleva un poquito para buscar la comodidad infantil. Todas esas dudas se despejaron en el desfile infantil de We Love Flamenco y ahora condensamos para que tengas claras todas las propuestas en moda flamenca infantil y cojas ideas para el traje de flamenca con el que las niñas irán a la Feria de Abril 2022.

>> Ideas para el traje de flamenca de las niñas

El abecedario de la flamenca

Así, de la A a la Z, os traemos algunos de los conceptos más presentes durante la Feria de Abril. Ya sea porque formen parte de la fiesta, del atuendo, de los complementos o de todo lo que rodea a lo que supone para una flamenca ir a la Feria. ¿Se te ocurren más conceptos para el abecedario de la flamenca perfecta?

>> El abecedario de la flamenca perfecta

Cómo sobrevivir a la Feria de Abril

Cuenta la leyenda que hubo una sevillana que fue todos los días a la Feria de Abril y no murió en el intento. Que estrenó la Feria un jueves de farolillos (así bautizó a la previa) y que la cerró la noche de los fuegos artificiales. Tan grande fue su hazaña que, desde que lo consiguió, muchos se han interesado en saber sus trucos para lograr la misma proeza. Después de dos años de vacío legal en cuestiones feriantes, hacemos acopio de la sabiduría feriante de que aquel ser de luz que consiguió sobrevivir a la Feria de Abril y no murió en el intento.

>> Cómo sobrevivir a la Feria de Abril y no morir en el intento