Los mejores peinados de flamenca que llevarás a la Feria de Abril de Sevilla.

Una vez que ya tienes más que estudiados los looks con los que triunfar en el pescaíto (esta Feria de Abril es muy importante comenzarla de la forma más glamurosa posible), sabes qué traje de flamenca llevarás cada día y cómo te colocarás el mantoncillo, toca reflexionar sobre otros aspectos secundarios con lo que terminar de rematar tu look de flamenca perfecta. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de las propuestas de maquillaje y de los mejores peinados que llevarás a la Feria de Abril de Sevilla.

Pensados para apostar por ellos con el traje de flamenca, estos peinados que os proponemos son tan elegantes, que también podrás llevarlos a la Feria de Abril si vas vestida de calle. Si eres de las que siempre apuestasn por lo clásico, pero quieres un punto diferente, te proponemos una clásica coleta, si eres de las que se atreven con todo hasta en la Feria, te recomendamos la novedosa coleta de burbuja.

Coletas, trenzas, recogidos... Todos estos y muchos más son los peinados de flamenca que llevarás a la Feria de Abril de Sevilla y de los que ahora conoces las claves para poder llevarlos a la práctica. Ya sabes, si quieres innovar, apuesta por uno de estos peinados de flamenca para cada día de la Feria de Abril y sé la más estilosa. Atenta a cómo coloques la flor en cada uno de ellos.

Peinado de flamenca: Coleta baja y despeinada

Este peinado de flamenca fusiona lo desenfadado con la comodidad más absoluta, que, en el fondo, es lo que buscamos a la hora de ir a la Feria de Abril. Si quieres conseguir un peinado de lo más desenfadado pero con muchísimo estilo, apuesta por una coleta con el cabello ondulado. Para empezar, enrolla el pelo en el rizador de forma diagonal y fija las ondas con laca. A continuación, peina el cabello para que las ondas no queden tan definidas y recoge el pelo. Sí, es más fácil de lo que crees. La idea es que la coleta tenga un aspecto desenfadado, por lo que deberás despeinar los mechones. Con este tipo de peinados la flor de flamenca será la verdadera protagonista.

Consejo para un peinado de flamenca perfecto: Un truco para que el resultado sea espectacular es coger por la punta mechones muy pequeños y deslizar a lo largo de ese mechón los dedos de la otra mano (de abajo hacia arriba).

Peinado de flamenca: Recogido bajo y despeinado

Puede que este peinado de flamenca sea de los más favorecedores y de los que más se ven en la Feria de Abril de Sevilla. Queda bien en todos los rostros y da igual si tienes el pelo corto, largo, fino o con volumen. Para conseguirlo sólo tienes que dividir el pelo en zonas y coger mechones muy pequeños que irás ondulando poco a poco. Cuando tengas el pelo completamente ondulado, coge mechones sueltos y colócalos con horquillas y a tu antojo en la parte baja de tu cuello.

Consejo para un peinado de flamenca perfecto: Es importante que que dejes dos mechones sueltos que enmarquen tu rostro y le den ese aspecto sofisticado al peinado. En esta ocasión, colocaremos la flor en el centro de la cabeza, ni demasiado cerca del nacimiento del cabello, no demasiado atrás.

Peinado de flamenca: Una trenza voluminosa

Cualquier tipo de trenza se puede versionar, sobre todo en un peiando de flamenca. ¿Qué queremos decir con esto? Que hasta una trenza de tres cabos simple puede elevarse al cubo de lo trendy —y tú con ella— con un gesto muy sencillo y muy actual. Hablamos de entresacar o voluminizar aflojando cada cabo para que parezca más gruesa y desenfadada. Si le añades unos mechones sueltos para que quede desenfada subirás de nivel tu peonado de flamenca.

Consejo para un peinado de flamenca perfecto: Recuerda ayudarte de unas horquillas de moño a la hora de entresacar los mechones si no quieres que bailando sevillanas tu súper trenza termina completamente deshecha. A la hora de colocar la flor, llévala arriba, pero un poco más hacia atrás para que haya una armonía entre la trenza y la flor.

Peinado de flamenca: La clásica coleta

La coleta es el peinado de flamenca más clásico y básico, por eso hay que darle un giro de tuerca y presentar una revisión del mismo para ir a la Feria de Abril. En ese sentido, proponemos la coleta desenfadada, que es una versión más romántica y sencilla que permite adaptarnos a cualquier tipo de cabello y rostro, nos basta con dar forma al pelo (con aire más desaliñado o trabajado con unas ondas al agua), que después peinamos con los dedos y recogemos en una coleta alta, media o baja.

Consejo para un peinado de flamenca perfecto: Aunque este tipo de peinados para la Feria de Abril nos gustan con el rostro completamente despejado, permite lucir todo tipo de flequillos o mechones delanteros que definirán la personalidad o enmarcarán el rostro en un día tan especial.

Peinado de flamenca: Una trenza lateral

De tres cabos, de espiga, pulida o deshilachada, la trenza de lado permite que enseñes tu perfil más favorecedor. Además, resalta los matices de color de tu cabello, que pueden ayudar a que la flor por la que hayas apostado para tu traje de flamenca sea mucho más vistosa.

Consejo para un peinado de flamenca perfecto: Como idea, puedes hacer varias trencitas finas e intercalarlas en los mechones de tu trenza para añadir textura y que así tu peinado de flamenca no se vea demasiado pobre. Al igual que la trenza con volumen, para esta trenza flamenca recomendamos colocar la flor un poco más hacia atrás, no tan en el nacimiento del cabello.

Peinado de flamenca: Recogido bajo muy pulido

Es el peinado más elegante y cómodo para ir vestida de flamenca, sobre todo si la Feria de Abril se presenta calurosa. Sólo tienes que cogerte una coleta baja, separar el pelo en dos por encima de la gomilla e introducir la coleta dentro. Remete los pelos que sobran con una horquilla y separa el moñito resultante para que tenga un poco de volumen. No tardarás ni cinco minutos en tener este súper peinado. Para darle un toque, prueba a pulirlo todo con fijador y jugar con tus ondas naturales.

Consejo para un peinado de flamenca perfecto: En esta ocasión, sí recomendamos colorcar la flor en el nacimiento del cabello para que haya una armonía perfecta.

Peinado de flamenca perfecto: Bubble ponytail

El peinado de flamenca para las que son más atrevidas. Se trata de una cola de caballo, ya sea media, completa o de lado, con pequeños apartados a lo largo que forman una especie de burbujas en cada espacio, de ahí el nombre de este original peinado perfecto para triunfar en la Feria de Abril de Sevilla.