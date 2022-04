Los mejores maquillajes que tienes que llevar en la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla es ese momento del año en el que los estilismos cobran un especial protagonismo. El abecedario de la flamenca es buena prueba de ello, ya que no sólo cómo acertar con el traje de flamenca o los looks alternativos al lunar con los que ir a la Feria de Abril son los únicos aspectos a tener en cuenta a la hora de pisar el albero.

Si la Feria de Abril tiene como protagonista al traje de flamenca (y cómo coloques el mantoncillo), éste no se entiende sin un buen maquillaje con el que potenciar al máximo nuestras facciones. Es cierto que la premisa de la que hay que partir a la hora de apostar por un determinado maquillaje para ir a al Feria de Abril pasa por no renunciar a la naturalidad, es importante tener en cuenta algunos aspectos claves.

La naturalidad para un maquillaje de Feria es clave, sí, pero darle protagonismo a los ojos o a los labios es la clave para que el look de flamenca sea perfecto. A estas alturas ya sabrás que el maquillaje por antonomasia para vestirse de flamenca pasa por unos ojos bien marcados y unos labios en rojo, pero no es el único look por el que apostar para ir a la Feria de Abril. Rescatamos cuatro propuestas de maquillaje de la maquilladora Patricia Franco para ir a la Feria de Abril.

Se trata de cuatro puestas de maquillaje bastante sencillas y aptas para todo tipo de mujeres, ya que lo que buscan es potenciar ojos o labios, lo que cualquier maquillaje de Feria debe conseguir.

Maquillaje de Feria clásico con unos labios rojos

Este maquillaje es el clásico de la Feria de Abril, aunque siempre podemos darle un toque novedoso jugando a crear volumen en el labio y ahumando el ojo en tonos tierra, con un marcado eyeliner.

Si el rojo es un básico en la Feria de Abril (sobre todo este año), la apuesta para un maquillaje clásico algo renovado va un paso más allá. Hay que apostar por un pintalabios más oscuro y crear efecto volumen aplicando iluminador en el centro del labio inferior y en la zona en la que el labio superior hace la forma de corazón.

Poco que decir del ojo. Un ahumado limpio y claro en el que las pestañas cobran fuerza gracias a los tonos empleados en el párpado móvil y que rizaremos y marcaremos con máscara de pestaña las pestañas.

Maquillaje de Feria con unos ojos ahumados

En Feria hay que marcar y enmarcar el ojo y para ello el ahumado suele ser la mejor opción. Aunque si quieres innovar, deja atrás los clásicos negros y marrones y ten en cuenta otras opciones mucho más originales y favorecedoras.

A la hora de ahumar el ojo hay que tener en cuenta el color del iris, de la piel y hasta del pelo. A pesar de que usar el color a la hora de aplicar la sombra de ojos dé miedo, el resultado es espectacular. En este maquillaje para la Feria de Abril, las sombras de ojo se mueven en la gama de los rosas y malvas, siendo el punto fuerte el eyeliner y las marcadas pestañas.

En este tipo de maquillajes en el que todo el protagonismo lo tienen los ojos, parece que los labios quedan a un segundo plano, aunque no por ello deja de aplicarle color. El efecto labio mordido es el utilizado en este estilismo. Un maquillaje que habla por sí mismo y que podemos rematar con una coleta alta y desenfadada.

Maquillaje de Feria con protagonismo para los labios

Con esta propuesta se busca potenciar el labio y dejar la mirada mucho más despejada. Cuando hay una zona del rostros (en este caso los labios) que sobresale por encima del resto, es recomendable apostar por destacarla todavía más.

A la hora de apostar por un determinado color para los labios, nada mejor que el clásico rojo. Es recomendable usar previamente un perfilador para darle forma y después rellenar el labio (desde la zona del centro hacia afuera) con el mismo perfilador para que dure más tiempo maquillado. Finalmente se aplica el pintalabios para dar fuerza a la boca y convertirla en el centro de todas las miradas. Para evitar que el maquillaje recuerde a aquellos tan noventeros, debemos aplicar el perfilador y el labial en el mismo color.

En el caso de los ojos, que pasan más desapercibidos porque nos lo hemos jugado todo con los labios, hay que aplicar y marcar el eyeliner y dar fuerza a las pestañas; primero con rizador para darles formas y levantarlas, después con máscara de pestañas. Apuesta por rasgar tu mirada deslizando la punta de la máscara de pestañas en la zona final de la comisura del ojo.

Maquillaje de Feria para ir de flamenca o vestida de calle

Como a la Feria de Abril no se va todos los días vestida de flamenca, también hay que pensar opciones de maquillaje que nos valgan tanto para ir de calle como para ir de flamenca.

Para este maquillaje de Feria de Abril se vuelve a jugar con el ahumado, aunque esta vez son los tonos azulados los que predominan. Para lograr este particular y original ahumado hay que jugar con el turquesa, el malva y el morado. Para que el color del ojo no se pierda utiliza el malva para crear efectos de volumen en el párpado móvil y en el inferior.

Como los ojos de este maquillaje de Feria de Abril están muy marcados, apuesta por unos labios muy naturales para no dar la sensación de llevar un maquillaje muy sobrecargado. De nuevo, las pestañas juegan un papel importante, por lo que deberás marcarlas muy bien con máscara de pestañas.