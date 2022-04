Mango tiene los monos más ideales para vestir con estilo en la Feria de Abril de Sevilla

Para ir a la Feria de Abril de Sevilla hay dos aspectos que son clave y que no podemos dejar al azar. Puede que después de dos años de ausencia de volantes y albero se nos haya olvidado cómo acertar con el traje de flamenca o que tengamos dificultades a la hora de pensar looks alternativos al traje de flamenca para ir a la Feria de Abril, pero nada que no se solucione con un buen repaso a las tendencias, ya sea en moda flamenca o en looks de inspiración.

A la hora de vestir de flamenca lo tenemos más que claro, pero cuando toca pensar en una alternativa a los lunares y volantes nos entra un poco de angustia vital. Apostar por un vestido de lunares al estilo Pretty Woman es una de las primeras ideas que se nos pasan por la cabeza (por aquello de ir a la Feria de Abril vestidas de lunares), pero no es la única opción para vestir con estilo en la Feria de Abril de Sevilla.

Partiendo de la base de que sin no vistes de flamenca en la Feria de Abril tendrás que apostar por un look muy elegante, hemos seleccionado en Mango una serie de monos súper ideales para vestir con estilo en la Feria de Abril de Sevilla. Al contrario que en otras ferias, la de Sevilla invita a apostar por unos estilismos súper arreglados, por eso no debemos dejar al azar nuestro look.

En ese sentido, los monos de Mango se antojan perfectos e ideales para ser esa alternativa perfecta al traje de flamenca y vestir con estilo en la Feria de Abril de Sevilla. Sobre todo este 2022, que el regreso de la Feria nos tiene a todas como locas por marcarnos los mejores estilismos del mundo mundial.

Mono negro de volantes de Mango para ir a la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono negro de volantes de Mango para ir a la Feria de Abril tiene un precio de 59,99 euros.

Mono con estampado paisley de Mango para ir a la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono con estampado paisley de Mango para ir a la Feria de Abril tiene un precio de 49,99 euros.

Mono de lino de color rosa de Mango para ir a la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono rosa de lino de Mango para ir a la Feria de Abril tiene un precio de 49,99 euros.

Mono de rayas de Mango para ir a la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono de rayas de Mango para ir a la Feria de Abril tiene un precio de 49,99 euros.

Mono de lunares de Mango para ir a la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono de lunares de Mango para ir a la Feria de Abril tiene un precio de 49,99 euros.

Mono rojo cruzado de Mango para ir a la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono rojo cruzado de Mango para ir a la Feria de Abril tiene un precio de 49,99 euros.