Los vestidos y monos de Zara más ideales para la noche del pescaíto de la Feria de Abril.

La Feria de Abril está ya aquí y todavía algunas andan sin modelito para la noche del pescaíto, pero que no cunda el pánico. La noche del alumbrado, esa en la que comienza la semana grande para muchas sevillanas, es la ocasión perfecta para apostar por los looks de inspiración flamenca que hemos visto sobre la pasarela, aunque puede que la incertidumbre previa te haya invitado a dejar para última hora dar con ese look definitivo con el que ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca (que es como hay que ir la noche del pescaíto). Pero nada que no pueda solucionar una buena búsqueda por una de nuestras firmas low cost preferidas.

Si ya encontramos en Zara la chaqueta de flecos más ideal para la noche del pescaíto, no es de extrañar que sea en el buque insignia de Inditex donde encontremos los vestidos y monos más ideales para triunfar la noche del pescaíto de la Feria de Abril de Sevilla.

A través de diez propuestas low cost, Zara se convierte en esa especie de armario en el que encontrar un look de última hora para la noche del pescaíto. Vestidos, monos, todos ellos ideales, son caballo ganador para empezar la Feria de Abril derrochando estilo.

Mono negro de Zara para la noche del pescaíto

Disponible desde la talla S hasta la L, el mono negro de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 25,95 euros.

Mono blanco de Zara con escote asimétrico para el pescaíto

Disponible desde la talla S hasta la L, el mono blanco de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido midi naranja de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido midi naranja para la noche del pescaíto tiene un precio de 25,95 euros.

Mono negro con volante de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro con volante de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 25,95 euros.

Vestido lencero azul de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido lencero azul de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 35,95 euros.

Vestido lencero verde de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido lencero verde de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 25,95 euros.

Mono de flores de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono de flores de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 35,95 euros.

Mono blanco de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono blanco de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 39,95 euros.

El vestido lencero negro de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido lencero negro de Zara para el pescaíto tiene un precio de 25,95 euros.

Mono blanco satinado de Zara para el pescaíto

Disponible desde la talle XS hasta la XL, el mono blanco satinado de Zara para la noche del pescaíto tiene un precio de 39,95 euros.