Rocío Osorno sortea tres trajes de flamenca de su colección y se adelanta a la Feria de Abril

A la Feria de Abril le quedan dos telediarios y si no has preparado todavía tus trajes de flamenca, es posible que vayan un poco tarde. Estos días son para ultimar detalles, para pensar en ese peinado de flamenca con el que subirás de nivel tus estilismos flamencos o para estudiarte la forma clásica de llevar el mantoncillo con tu traje de flamenca. También para las sorpresas. Si hace unos días Rocío Osorno nos alegraba la vida con sus propuestas de looks para la noche del pescaíto, ahora la influencer da la campanada con un sorteo de tres trajes de flamenca de su colección. No es la primera vez que la diseñadora soprende a sus seguidores con esta inicitiva, aunque sí es la primera vez en la que lo hace de manera tan próxima a la Feria de Abril. Algo que nos entusiasma, sobre todo, a las que todavía no tenemos planteados los estilismos flamencos.

En esta ocasión, Rocío Osorno sortea tres trajes de flamenca en colores muy en tendencia. Por un lado, la influencer lanza un traje de flamenca en azul klein con lunares a tono, similar a uno de los diseños por los que apostó en la Feria pasada, por otro, juega con el clásico rojo y propone un diseño en rojo con el lunar muy pequeño y también a tono y, por último, un traje de flamenca en color teja con el lunar en negro. Los tres diseños son canasteros y, además, Rocío Osorno también propone combinaciones para los tres trajes de flamenca. En el caso del azul klein, apuesta por un look monocromático, tanto con el mantoncillo como con las flores. En el caso del rojo, lo combina con un mantoncillo en negro y, por último, en el color teja juega con el mostaza para hacer contraste.

Cómo particpar en el sorteo de trajes de flamenca de Rocío Osorno

Los comentarios en su post de Instagram no se han hecho esperar. Todas quieren un traje de flamenca de los que sortea Rocío Osorno, pero sólo tres personas serán las afortunadas. Te contamos cómo puedes participar en el sorteo.

"¡Vamos a regalar los últimos trajes de flamenca! En los tres colores que más han gustado, azul rosa y rojo. Hay varias tallas de cada uno y además se les puede sacar bastante", escribia Rocío Osorno en su perfil de Instagram. "Cada 24 horas anunciaré por stories un ganador/a, primero el del rojo, siguiente día el rosa y terminaremos con el azul.", añadía

Participar es muy fácil solo tienes que: