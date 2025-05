El truco definitivo para que las alpargatas de flamenca no se estropeen en la Feria de Abril

Ya no hay marcha atrás, la Feria de Abril empieza ya y las casas de las sevillanas se han convertido en un revuelo de volantes. Entre la propia decoración de las casas, se observan trajes de flamenca en improvisados percheros, los looks para la noche del pescaíto (sí, look, porque hasta el último momento no sabremos por qué estilismo nos decantaremos) se salen del armario y campan a sus anchas por salones y cuartos de baño y los mantoncillos sustituyen a las cortinas en las casas más flamencas. Todo está consumado y ahora sólo queda ultimar detalles para la puesta a punto para una de las semanas más esperadas del año.

En esa puesta a punto, hay un elemento que siempre nos trae por la calle de la Amargura: los zapatos para un look de flamenca. En primer lugar, por la búsqueda de un calzado que nos resulte cómodo y que vaya a corde con la estética flamenca. A pesar de que hace unos años se puso de moda entre el público más joven recurrir a las comodísimas zapatillas deportivas, no es un calzado demasiado típico para la Feria de Abril y las más flamencas no terminan de sentirso a gusto con ellas. Por eso, tirar de clásicos suele ser la opción más acertada. ¿Cuáles son esos clásicos? Las alpargatas de esparto. Además de ser un calzado cómodo per se, puedes elegir la altura de la cuña en función de tus preferencias, incluso apostar por un diseño plano si lo que quieres es la comodidad máxima. En segundo lugar, la elección de unas alpargatas de esparto puede plantearnos ciertas dudas a la hora de su conservación.

El esparto es un material obetenido de la mezcla de diversas fibras vegetales bastante permeable. Por lo general, no pasa nada si se moja porque es un material bastante resistente, pero en la Feria de Abril convergen diversos factores que pueden contribuir a que este tipo de calzado se estropee. No es ólo que se moje, es el líquedo con el que se moje y el resto de elementos adheridos. El zotal con el que se baldean las calles tras el paseo de caballo, los diferentes fluidos que encontramos en el suelo de los baños de las casetas, el albero.. son muchos los elementos que pueden influir en el deterioro de nuestras alpargatas de esparto, pero nada como impermeabilizarlas para que no sufran y mantenerlas intactas durante toda la Feria de Abril. En la firma de alpargtas de esparto Macerana tienen el truco definitivo para que este tipo de calzado no se estropee durante la Feria de Abril y lo han compartido con nosotras. "Tenemos un truco infalible para que vuestras Macarena sobrevivan a la Feria, al rebujito y al albero sin perder un ápice de su encanto".

Alpargatas de esparto de la firma Macarena. / M. G.

Cómo proteger tus alpargatas en la Feria de Abril, paso a paso

"La mezcla que utilizamos para impermeabilizar nuestras alpargatas es tan sencilla como efectiva: cola blanca, sí, la de toda la vida, la que encontráis en cualquier papelería, mezclada a partes iguales con agua. Hay que aplicar esta solución sobre toda la superficie de esparto de la alpargata, cubriéndola con mimo. Después, se rocía la parte de la tela con un spray impermeabilizante cualquiera. Luego se deja secar durante 24 horas y voilà, vuestras Macarena estarán listas para bailar, brindar y conquistar cada rincón de la Feria o de cualquier evento donde queráis darlo todo sin renunciar a lucir impecables", explican desde la firma.