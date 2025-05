Victoria Federica confía en Rocío Peralta para vestir de flamenca en la Feria de Abril

La Feria de Abril suele convertirse en el centro neurálgico para famosas e influencers que, siendo o no de Sevilla, no dudan en acudir al Real vestidas de flamenca. Muchas de ellas dejaron looks en la noche del pescaíto que pasarán a la posteridad (Nieves Álvarez con su todo al rosa es una de ellas) y otras prefirieron reservarse sus mejores estilismos para acudir al Real vestidas de flamenca.

Una de ellas es Victoria Federica de Marichalar (24 años), que no se pierde una Feria de Abril desde hace años. Bien porque su madre, la infanta Elena, inoculara en ella el gusto por las tradiciones y costumbres sevillanas, bien porque, como a otras influencers, le resulta imposible no caer rendida a los encantos de la Feria de Abril, el caso es que la joven se ha dejado ver por las calles del Real vestida de amazona y a caballo, pero también de flamenca con un traje de Rocío Peralta, una de las diseñadoras favorititas de celebs e influencers.

Victoria Federica, que parece tener un gusto especial por la moda y las tendencias, confió en Rocío Peralta para lucir un traje de flamenca bastante sencillo y tradicional en uno de los colores más en tendencia de esta temporada: el azulina. Analizamos su look de flamenca al completo.

En azulina y de corte clásico, así es el traje de flamenca de Victoria Federica

Victoria Federica con traje de flamenca de Rocío Peralta en la Feria de Abril. / Instagram

"Qué ganas tenía de ponerme la flor", escribía Victoria Federica en un post de Instagram. Remate perfecto para cualquier look de flamenca, la flor es ese detalle que parece insustancial, pero que tiene el don de empoderar cualquier estilismo, sobre todo, si se elige un color que resalte. Victoria Federica, que no vive ajena a las tendencias del momento, apuesta por un traje de flamenca en azulina con lunaritos muy pequeños, casi imperceptibles. Con un corte muy clásico, sello indiscutible de Rocío Peralta, el traje de flamenca escogido por la sobrina de Felipe VI presenta un talle muy elevado y una falda repleta de volantes pequeñitos ribeteados en negro.

Victoria Federica con traje de flamenca de Rocío Peralta en la Feria de Abril.2 / Instagram

A diferencia de otras opciones más convencionales, como un look monocromático, la hija de la infanta Elena combina su diseño azul klein con un original mantoncillo en malva cruzado al talle con detalles de corales. En el caso de la flor, se decanta por tonalidades naturales, una de las opciones más recomendadas por los expertos en moda flamenca. El peinado, con un clásico recogido bajo bastante pulido, cede protagonismo a los pendientes, unos corales en forma de lágrima.