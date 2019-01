Las múltiples versiones de la mujer flamenca

Propuestas para todos los gustos en un sábado de Viva by We Love Flamenco cargado de desfiles. Una jornada que comenzaba dándole el lugar merecido a las nuevas flamencas que inundaron la pasarela con sus andares entre volantes y flecos.

La moda flamenca infantil llegó a Viva de la mano de diseñadoras muy reconocidas como Ángela y Adela, Carmen Acedo, Lola Azahares, Rocío Olmedo y Rocío Peralta. Trajes cuidados y cómodos para las más jóvenes que tienen algo en común: flamenca se nace y se crece.

Durante la segunda jornada se pudo comprobar cómo los nuevos talentos vienen pisando fuerte y con ganas de crear.

El blanco comenzó siendo el lienzo sobre el que se dibujó la colección de Javier León. Usando la alternancia de cortes retros con algunos apliques más vanguardistas. Una línea que nos hizo recordar el cine folcrórico de Carmen Sevilla o de Lola Flores en patronaje y largos. Tejidos tornasolados y volantes canasteros que crean un efecto ‘clavel’ en las faldas entalladas.

Úrsula Sánchez presentó a sus Reinas, donde el color negro tuvo un gran protagonismo. Gran variedad de estilos entremezclados, que se aderezan con coronas y tiaras. Y con un particular homenaje a Queen: modelos que pasearon con bigotes por un Casino convertido en el repentino escenario de I want to break free.

Con Alba Calderón llegaron los talles altos, los volantes desde las cinturas marcadas y los lunares grandes y esparcidos en tejidos con caída.

El Real de los sueños es la colección que presenta Rocío Márquez, con inspiraciones claramente romeras, haciendo referencia a las arenas en cada golpe de volantes.

V de Victoria García es una colección que tiene una musa clásica, la Antigua Roma, donde la diseñadora realiza un viaje jugando con los cortes en las siluetas y la combinación de estampados.

Principio y fin es lo nuevo de José Manuel Valencia, un nombre que empieza a sonar cada vez más en un sector donde el diseñador se mueve como pez en el agua con sus diseños cargados de movimientos y detalles. Y que puso el final a unos días en los que se pudo ver que no hay una verdad única sobre cómo sentir y llevar un traje de flamenca.

Eso dice cada diseño de cada ponente en Viva byWe Love Flamenco. Desde el más clásico al más moderno, todos y cada uno, tienen una mujer flamenca, que defender en la pasarela.