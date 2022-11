We Love Flamenco 2023 ya tiene finalistas para el Certamen de Diseñadores Noveles

La moda flamenca ya empieza a preparar los detalles de la que será su temporada 2023. Marcada por la absoluta normalidad, esta temporada de moda flamenca ya ha visto el avance de las primeras tendencias de la mano de We Love Flamenco, que hace unos días presentaba la que será su XI edición con un desfile colectivo en a Casa Pilatos de Sevilla. Ahora, la Semana de la Moda Flamenca da un paso más y anuncia los finalistas de su tradicional Certamen de Diseñadores Noveles.

GO! Eventos y Comunicación ya ha seleccionado a los finalistas del Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2023. Un Comité de Expertos de la empresa organizadora de la pasarela referente de la Moda Flamenca los ha elegido de entre una treintena de candidaturas procedentes de todo el territorio nacional.

Así, de las propuestas venidas de Cádiz, Cantabria, Castilla-La Mancha, Córdoba, Extremadura, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, y Sevilla han sido seleccionados los diez jóvenes diseñadores que presentarán su colección cápsula de seis diseños en el marco de la XI edición de la Semana de la Moda Flamenca.

Los finalistas del Certamen de Diseñadores Noveles

Antonio Medina, de Almonte

Carmina Fernández, de Córdoba

Ángel Barrera, de La Línea de la Concepción

Andrea Pablo, de Toledo

Aroa García, de Badajoz

Benjamín Redondo, de Sevilla

Paula Ruiz, de Jerez de la Frontera

Pablo Rodríguez, de Sevilla

Alba Arriaza, de Lebrija

Reyes Bohorquez y María Fuentes, de Arahal

"Ha sido muy complicado seleccionar a diez diseñadores. Desde que nos llegó la propuesta del primer candidato vimos que el nivel en esta edición iba a ser bastante alto", explica Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación, quien asegura estar "deseando ver las colecciones completas que van a presentar en We Love Flamenco. Seguro que no nos dejan indiferentes"."No nos puede gustar más la avalancha de diseñadores jóvenes que han querido estar en nuestro concurso. Que venga gente del norte a hacer moda del sur, significa que estamos exportando lo nuestro y lo estamos haciendo bien: los que están empezando en el diseño y la moda se fijan en nuestras tradiciones, en nuestras raíces, en el savoir faire de nuestros volantes, flecos y lunares... La marca Andalucía está llegando a todas partes y estos jóvenes diseñadores son la promesa de que nuestra moda flamenca no va a parar de evolucionar y seguir creciendo", añade Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación.

Cuando se celebra el certamen de We Love Flamenco

La final del Certamen de Diseñadores Noveles tendrá lugar el martes 17 de enero de 2023 a las 17:00 en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente de esta cita ineludible con la moda flamenca y de inspiración. Como premio, el diseñador que se alce ganador desfilará como firma profesional en la próxima edición de We Love Flamenco; de este modo ya lo hará Alicia Suárez, la joven promesa de la moda del sur, ganadora de la pasada edición del concurso. Además, en esta Gala Final, Flamentex también entregará el Premio Flamentex a la Creatividad, valorado en 1000 euros en tejido, para el diseñador más creativo.Las entradas para la Gala Final del Concurso de Diseñadores Noveles 2023 están a la venta en la web de We Love Flamenco.